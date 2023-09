Turečtí astronomové studují otevřenou kupu NGC 2509 pomocí dat Gaia

By

S využitím dat z družice Gaia ESA provedli astronomové z Istanbulské univerzity studii otevřené hvězdokupy NGC 2509, která poskytuje pohled na její strukturální a astrofyzikální parametry. Otevřené hvězdokupy jsou skupiny hvězd, které jsou navzájem volně gravitačně vázány a jsou tvořeny ze stejného obřího molekulárního mračna. NGC 2509, nacházející se v souhvězdí Puppis, je otevřená hvězdokupa středního věku, která byla nedostatečně prostudována a mnoho jejích vlastností je stále nejistých. K prozkoumání NGC 2509 astronomové analyzovali astrometrická a fotometrická data z Gaia Data Release 3. Oddělili členy kupy od polních hvězd a určili přesnější základní parametry NGC 2509.

Studie zjistila, že NGC 2509 má průměrný vlastní pohyb -2.72 a 0.8 mas/rok při rektascenci a deklinaci, v tomto pořadí. Jeho odhadovaná vzdálenost je přibližně 8,200 1.5 světelných let a jeho stáří je s největší pravděpodobností 16.7 miliardy let. Limitní poloměr kupy je asi 0.1 světelných let a zčervenání je 2509 mag. Metalicita NGC 0.0152 je naměřena na úrovni 32.33 dex a její centrální hvězdná hustota je přibližně XNUMX hvězdy/arcmin².

Rozšíření seznamu známých galaktických otevřených hvězdokup a jejich podrobné studium je zásadní pro lepší pochopení formování a vývoje naší galaxie. Tato studie přispívá k poznání NGC 2509 a poskytuje cenné informace o jejích vlastnostech. Další výzkum a studium otevřených hvězdokup budou nadále odhalovat více o složité povaze našeho vesmíru.

Zdroje:

– T. Yontan et al, Astrophysical Parameters of the Open Cluster NGC 2509, arXiv (2023).

