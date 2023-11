Revoluční objev vrhá světlo na povahu Be Stars

Vědci z University of Leeds učinili převratný objev, který by mohl zcela přetvořit naše chápání hvězd Be, některých z nejvýznamnějších a nejběžnějších hvězd ve vesmíru. Dřívější předpoklady tvrdily, že hvězdy Be existují hlavně ve dvojhvězdných systémech, ale nové důkazy naznačují, že mohou být ve skutečnosti součástí trojhvězdných systémů.

Pod vedením Ph.D. student Jonathan Dodd a profesor René Oudmaijer, vědci použili data z družice Gaia Evropské vesmírné agentury k analýze pohybu těchto hvězd po noční obloze. Jejich pozorování ukázala, že hvězdy Be mají nižší počet společníků, než se očekávalo, což zpočátku vyvolalo otázky ohledně jejich formování.

Další zkoumání však odhalilo, že při větších vzdálenostech je rychlost doprovodných hvězd podobná mezi hvězdami Be a jinými hvězdami B. To vedlo vědce k závěru, že v těchto systémech je často přítomna třetí hvězda, což přimělo doprovodnou hvězdu, aby se přiblížila ke hvězdě Be. Tato těsná blízkost umožňuje přenos hmoty z jedné hvězdy na druhou, což má za následek vytvoření charakteristického disku hvězdy Be.

Tento objev zpochybňuje předchozí konsensus, že disky kolem hvězd Be jsou způsobeny výhradně rychlou rotací samotných hvězd. Zvážením vlivu trojhvězdných systémů vědci prohloubili naše chápání formování a vývoje těchto zajímavých objektů.

„Skutečnost, že je nevidíme, může být způsobena tím, že jsou nyní příliš slabé na to, aby je bylo možné detekovat,“ říká hlavní výzkumník prof. Oudmaijer a naznačuje, že tyto doprovodné hvězdy se mohly zmenšit a zeslabit poté, co je „upír“ zbavil své hmoty. Buď hvězda.

Tento výzkum vrhá nové světlo na komplexní dynamiku hvězd Be a zdůrazňuje potřebu dalšího zkoumání více hvězdných systémů. Rozšířením našich znalostí o těchto hmotných hvězdách získáváme cenné poznatky o širších procesech vývoje hvězd.

FAQ

Co jsou Be stars?

Be hvězdy jsou podmnožinou hvězd B, které se vyznačují přítomností cirkumstelárního disku vyrobeného z plynného materiálu. Tyto disky připomínají prstence Saturnu v naší vlastní sluneční soustavě.

Jaký je význam tohoto objevu?

Objev, že hvězdy Be mohou existovat v trojhvězdných systémech, zpochybňuje předchozí předpoklady o jejich vzniku a vývoji. Poskytuje cenné poznatky o složité dynamice těchto objektů a prohlubuje naše chápání hvězdné evoluce obecněji.

Jak k tomuto objevu došlo?

Vědci analyzovali data z družice Gaia Evropské vesmírné agentury, která sleduje pohyb hvězd po noční obloze. Pozorováním pohybů hvězd Be byli schopni v mnoha případech usuzovat na přítomnost třetí hvězdy, která ovlivňuje vznik hvězdného disku Be.

Jaké důsledky to má pro budoucí výzkum?

Tento objev otevírá nové cesty pro zkoumání povahy hvězd Be a role více hvězdných systémů při jejich formování. K plnému pochopení dynamiky těchto systémů a procesů spojených s přenosem hmoty mezi hvězdami je zapotřebí další výzkum.