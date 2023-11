Nový objev odhaluje, že trojité hvězdy by mohly změnit naše chápání Massive Be Stars

Nová převratná studie provedená vědci z University of Leeds vrhla světlo na dříve neznámý aspekt masivních hvězd Be. Výzkum vedený doktorandem Jonathanem Doddem a profesorem René Oudmaijerem ze School of Physics and Astronomy zpochybňuje dlouhodobou víru, že hvězdy Be existují primárně jako dvojhvězdy, místo toho naznačuje, že by ve skutečnosti mohly být součástí trojitých systémů.

Hvězdy Be, podmnožina hvězd B, se vyznačují přítomností plynového disku, který je obklopuje, připomínající prstence Saturnu v naší vlastní sluneční soustavě. Přestože jsou tyto hvězdy známé již více než století, jejich původ zůstával dodnes záhadou. Mezi astronomy převládal konsenzus, že plynové disky vznikly v důsledku rychlé rotace hvězd Be, která byla zase připisována interakcím mezi hvězdami v binárním systému.

Vědci však objevili důkazy naznačující, že hvězdy Be často existují spíše jako součást trojitých systémů než binárních systémů. Analýzou dat z družice Gaia Evropské kosmické agentury pozorovali pohyb hvězd po noční obloze po dlouhou dobu. Tato pečlivá analýza odhalila jemné kolísání a spirály v trajektorii hvězd, což naznačuje přítomnost dalších společníků.

Je pozoruhodné, že studie zjistila, že hvězdy Be mají zpočátku nižší počet společníků ve srovnání s hvězdami B. Tým však teoretizuje, že tento rozpor lze přičíst skutečnosti, že tito společníci příliš zeslábli na to, aby je bylo možné detekovat. Další zkoumání s použitím jiného souboru dat potvrdilo, že míra doprovodných hvězd mezi hvězdami B a Be se stává srovnatelnou při větších vzdálenostech, což naznačuje zapojení třetí hvězdy v mnoha případech.

Toto nové chápání prevalence trojitých systémů mezi hvězdami Be má dalekosáhlé důsledky pro různé oblasti astronomie. Může přispět k našemu pochopení černých děr, neutronových hvězd a dokonce zdrojů gravitačních vln. Profesor Oudmaijer naznačuje, že tato zjištění poskytují cenné poznatky o objektech, které dávají vzniknout gravitačním vlnám, jako jsou slučování černých děr a neutronových hvězd. Kromě toho objev zdůrazňuje význam zvažování trojhvězdných systémů při studiu hvězdné evoluce.

Tento převratný výzkum, financovaný Radou pro vědecké a technologické zařízení (STFC), provedl tým vědců z University of Leeds, včetně doktorandů Jonathana Dodda a Isaaca Radleyho, spolu s Dr. Miguelem Vioquem z observatoře ALMA v roce Chile a Dr. Abigail Frost z Evropské jižní observatoře v Chile.

Často kladené otázky (FAQ)

Co jsou Be stars?

Be hvězdy jsou podmnožinou hvězd B, které vykazují charakteristický plynový disk, který je obklopuje, podobný prstencům Saturnu v naší sluneční soustavě.

Jak vznikly hvězdy Be?

Až do tohoto nedávného objevu byl vznik hvězd Be záhadou na poli astronomie. Dříve se věřilo, že plynový disk obklopující tyto hvězdy byl výsledkem jejich rychlé rotace, často způsobené interakcí s doprovodnou hvězdou v binárním systému.

Co studie zjistila o Be stars?

Studie našla důkazy, že hvězdy Be, o kterých se dříve předpokládalo, že existují hlavně v binárních systémech, se častěji vyskytují v trojných systémech. Přítomnost třetí hvězdy často tlačí společníka blíže k hvězdě Be, což má za následek přenos hmoty a tvorbu charakteristického plynového disku.

Jaké jsou důsledky tohoto objevu?

Objev trojhvězdných systémů mezi hvězdami Be má významné důsledky pro různé oblasti astronomie. Může přispět k našemu pochopení černých děr, neutronových hvězd a zdrojů gravitačních vln. Navíc zdůrazňuje důležitost zvažování trojhvězdných systémů při studiu hvězdného vývoje.