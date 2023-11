New Discovery Challenges konvenční chápání Massive Be Stars

Nedávná studie provedená vědci z University of Leeds odhalila převratný objev, který by mohl přetvořit naše chápání masivních hvězd Be. Na rozdíl od předchozích předpokladů, že hvězdy Be primárně existují v binárních systémech, výzkum naznačuje, že tyto záhadné hvězdy jsou pravděpodobně součástí trojhvězdných systémů. Toto zjištění, které je založeno na datech shromážděných z družice Gaia, zpochybňuje tradiční teorie vzniku hvězd a má dalekosáhlé důsledky pro naše chápání různých astronomických jevů, jako jsou černé díry, neutronové hvězdy a gravitační vlny.

Hvězdy Be, známé svými charakteristickými plynovými disky, zůstaly záhadou po více než století. Mezi astronomy převládá shoda, že tyto plynové disky byly výsledkem rychlé rotace hvězd Be interagujících s jinou hvězdou v binárním systému. Nový výzkum z University of Leeds však navrhuje jiné vysvětlení.

Vedoucí výzkumník pan Dodd a profesor Oudmaijer využili data z družice Gaia ke zkoumání pohybu hvězd po noční obloze po delší dobu. Analýzou trajektorií hvězd B (Mass Transfer) a hvězd Be byli schopni rozeznat významný rozdíl v počtu společníků mezi těmito dvěma skupinami. Překvapivě se ukázalo, že hvězdy Be měly oproti očekávání nižší podíl společníků. Další zkoumání však odhalilo, že tento rozpor byl způsoben třetí hvězdou ovlivňující systém.

Vědci předpokládají, že v mnoha případech třetí hvězda v trojitém systému způsobí, že se doprovodná hvězda přiblíží blíže ke hvězdě Be. Tato blízkost umožňuje přenos hmoty mezi dvěma hvězdami, což vede k vytvoření charakteristického plynového disku pozorovaného kolem hvězd Be. Je zajímavé, že by to mohlo také vysvětlit, proč tito společníci již nejsou detekovatelní, protože po ztrátě značného množství hmoty příliš zeslábnou.

Důsledky tohoto objevu přesahují studium hvězd Be. Pochopení složitosti trojhvězdných systémů a jejich role ve hvězdném vývoji by mohlo poskytnout cenné poznatky o povaze černých děr, neutronových hvězd a zdrojů gravitačních vln. Toto odhalení přichází ve vzrušující době, kdy výzkum gravitačních vln rychle postupuje a studium binarity ve hvězdných systémech je stále důležitější.

I když je zapotřebí další výzkum k potvrzení a prozkoumání složitosti trojhvězdných systémů, tato studie představuje významný milník v našem chápání masivních hvězd Be a jejich místa ve vesmíru. Zpochybněním konvenčních předpokladů otevřeli vědci z University of Leeds nové dveře k odhalování záhad nebeských objektů a jejich vývoje.