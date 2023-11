Nová strategie zvyšuje vodivost a stabilitu protonových vodičů

By

Vědci z Tokijského technologického institutu objevili inovativní přístup ke zvýšení vodivosti a stability protonových vodičů při středních a nízkých teplotách. Dopováním mateřského materiálu dárcem s neuspořádanými vnitřními volnými místy kyslíku, namísto běžně používané metody akceptorového dopingu, byli vědci schopni výrazně zvýšit vodivost protonů a stabilitu protonových vodičů perovskitového typu. Tento průlom otevírá nové možnosti pro konstrukci palivových článků a elektrolytických článků.

Protonické keramické (nebo protony vodivé) palivové/elektrolýzové články (PCFC/PCEC) získávají pozornost jako udržitelná energetická technologie. Tato zařízení mají schopnost přeměňovat chemickou energii na elektřinu a naopak s nulovými emisemi při nízkých nebo středních teplotách. Mají potenciál sloužit jako účinné zdroje energie pro různé aplikace. Na rozdíl od jiných typů palivových článků a elektrolyzérů se PCFC/PCEC nespoléhají na katalyzátory z drahých kovů nebo drahé slitiny, což je činí nákladově efektivnějšími.

Doposud nebyly hlášeny žádné protonové vodiče s vysokou vodivostí a vysokou stabilitou při středních a nízkých teplotách. Toto omezení, známé jako „Norbyho mezera“, bylo pro vědce výzvou po mnoho let. Profesor Masatomo Yashima a jeho tým z Tokyo Tech však vyvinuli novou strategii, jak tuto mezeru překonat.

Namísto použití akceptorového dopingu, který zavádí nečistoty k vytvoření kyslíkových volných míst v krystalové mřížce, se výzkumníci zaměřili na doping dárců. Dopováním mateřského materiálu donorovým dopantem byli schopni snížit účinek zachycování protonů, ke kterému dochází u akceptorového dopingu. To vedlo k vysoké vodivosti protonů a zvýšené stabilitě.

Experimenty a teoretické analýzy týmu využívající pokročilé simulační techniky ukázaly, že materiál dotovaný dárcem vykazoval výjimečnou vodivost protonů při středních a nízkých teplotách. Kromě toho vykazoval vysokou stabilitu v různých atmosférách, což z něj činí slibného kandidáta pro praktické aplikace.

Tento objev otevírá nové možnosti pro vývoj protonových vodičů pro PCFC/PCEC s bezprecedentním výkonem. Strategie navržené výzkumníky a objev nového materiálu mají potenciál mít významný dopad v oblasti energetiky a environmentální vědy a technologie.

FAQ:

Otázka: Co je to dárcovský doping?

Odpověď: Donorový doping zahrnuje začlenění dopantu do materiálu za účelem zvýšení jeho elektrické vodivosti nebo modifikace jeho vlastností.

Otázka: Co je akceptorový doping?

Odpověď: Akceptorový doping je metoda používaná k zavádění nečistot do materiálu za účelem vytvoření volných míst kyslíku a zvýšení jeho vodivosti.

Otázka: Co jsou protonové vodiče?

A: Protonové vodiče jsou materiály, které dokážou přenášet protony a umožňují přeměnu chemické energie na elektřinu a naopak v palivových článcích a elektrolýzních článcích.

Otázka: Co je to „Norby gap“?

Odpověď: „Norbyho mezera“ označuje nedostatek materiálů, které vykazují vysokou vodivost a stabilitu při středních a nízkých teplotách v protonových vodičích. Pro vědce v oboru to byla výzva.