Nový objev v astronomii: Tajemné mizení hvězd

V červenci 1952 se astronomická výzkumná observatoř v Palomaru v Kalifornii pustila do fotografického průzkumu noční oblohy s cílem prozkoumat nebeské objekty, včetně asteroidů. Netušili, že se chystají narazit na zvláštní jev, který vědce nechá v rozpacích na další desetiletí.

Během průzkumu tři hvězdy náhle zmizely ve vzduchu a astronomové zůstali v němém úžasu. První fotografická deska zachytila ​​tyto hvězdy seskupené těsně u sebe a jasně svítily s magnitudou 15. Avšak o pouhých 53 minut později, když byla znovu vyfotografována stejná část oblohy, hvězdy zcela beze stopy zmizely.

Zatímco hvězdy mizí jen zřídka, mohou u nich docházet k událostem, jako jsou exploze nebo náhlé zvýšení jasnosti. Úplné zmizení je však velmi neobvyklý jev. Fotografický důkaz jasně ukázal přítomnost hvězd na počátečním snímku a jejich nepřítomnost na následujícím.

Teorie rychlého stmívání hvězd byla zvažována, ale čelila značným výzvám. Následná pozorování neodhalila žádný důkaz, že by hvězdy stmívaly nad 24. magnitudou. To znamená, že hvězdy by se zatměly ohromujícím faktorem přes 10,000 XNUMX za méně než hodinu, což se zdá nepravděpodobné.

Vědci předložili několik teorií k vysvětlení této záhadné události. Jedna hypotéza naznačuje, že tyto tři hvězdy mohly být ve skutečnosti jedinou hvězdou, která zaznamenala přechodný nárůst jasu v důsledku rychlého rádiového vzplanutí emitovaného magnetarem. Během tohoto výbuchu mohla mezi hvězdou a Zemí proniknout černá díra o hvězdné hmotnosti, což způsobilo, že se výbuch gravitačně čočky a na okamžik jevil jako tři odlišné obrazy.

Další zajímavá teorie naznačuje, že hvězdy nebyly vůbec hvězdami, ale spíše výsledkem kontaminace fotoaktivním prachem na fotografických deskách. Vzhledem k tomu, že se observatoř Palomar nacházela blízko pouští v Novém Mexiku, kde během té doby probíhaly testy jaderných zbraní, je možné, že se desky kontaminovaly, což způsobilo, že se na některých snímcích objevily světlé skvrny, zatímco na jiných zůstaly nepřítomné.

Navzdory těmto teoriím zůstává skutečné vysvětlení zmizelých hvězd nepolapitelné. Vědci pokračují ve studiu tohoto jevu v naději, že objasní tuto záhadnou událost a odhalí tajemství vesmíru.

FAQ

Q: Mohou hvězdy skutečně zmizet?

A: Hvězdy zřídka úplně zmizí, protože jsou to obrovská nebeská tělesa s dlouhou životností. Mohou však podléhat událostem, jako jsou exploze nebo náhlé zvýšení jasu.

Otázka: Jaká jsou možná vysvětlení zmizelých hvězd?

A: Vědci navrhli několik teorií, včetně možnosti, že hvězdy rychle stmívají, nebo názor, že hvězdy nebyly vůbec hvězdami, ale spíše kontaminací na fotografických deskách.

Otázka: Mohly být tyto zmizelé hvězdy výsledkem kontaminace radioaktivním prachem?

A: Teorie naznačuje, že hvězdy mohly být iluzí způsobenou radioaktivním prachem přítomným na fotografických deskách z nedalekého testování jaderných zbraní. Tato teorie zůstává jedním z možných vysvětlení.

Otázka: Byl od té doby pozorován podobný jev?

Odpověď: I když jsou případy mizejících hvězd mimořádně vzácné, v některých astronomických pozorováních se objevily zprávy o podobných událostech. Každý výskyt však pro vědce představuje jedinečný soubor výzev a záhad, které musí vyřešit.