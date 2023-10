Zkoumání zákonů zachování v kvantové mechanice

By

Zákony zachování jsou základními principy ve fyzice, které popisují zachování určitých veličin nebo vlastností v izolovaných fyzikálních systémech v průběhu času. Tyto zákony, které zahrnují zachování hmoty-energie, hybnosti a elektrického náboje, jsou klíčové pro pochopení chování vesmíru. Určují procesy, které v přírodě mohou nebo nemohou nastat. Například zachování hybnosti odhaluje, že součet všech hybností zůstává konstantní v uzavřeném systému před a po události, jako je srážka.

Zatímco zákony zachování jsou dobře zavedené v klasické mechanice, stávají se zajímavějšími v oblasti kvantové mechaniky. V kvantové mechanice jsou teorémy zachování odvozeny z principů, jako jsou symetrie fyzikálních systémů, na rozdíl od klasické mechaniky, kde jsou předpokládány od začátku.

V nové studii publikované v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences vyvinuli vědci myšlenkový experiment, aby dále prozkoumali zákony zachování v kvantové mechanice. Myšlenkové experimenty, hypotetické scénáře používané ke zkoumání důsledků teorií a principů, poskytují nový pohled na podstatu kvantové mechaniky.

Myšlenkový experiment vytvořený výzkumníky zahrnuje dvě postavy, Alice a Boba, sedící na židlích s koly proti sobě. Když se navzájem tlačí, pohybují se v opačných směrech stejnou rychlostí, což má za následek konstantní součet rychlostí rovný nule. To demonstruje zachování hybnosti v kvantové říši.

Význam tohoto myšlenkového experimentu přesahuje jeho konkrétní scénář. Ilustruje univerzální použitelnost zákonů zachování, zahrnuje scénáře s různou hmotností, počátečním pohybem a komplexními interakcemi. Zákony ochrany vycházejí ze symetrií nalezených v přírodě a jejich předvídatelnost platí bez ohledu na konkrétní detaily interakcí.

V kvantové mechanice však tradiční zákony zachování čelí výzvám. Měření konkrétní veličiny v kvantovém systému narušuje systém a zásadně mění jeho následný vývoj. K překonání této výzvy výzkumníci navrhli experimentální uspořádání, které zahrnovalo přípravu kvantového systému ve specifickém počátečním stavu a měření konzervovaného množství ihned po přípravě. Poté umožnili systému vyvíjet se bez jakýchkoliv měření, což odhalilo, že zachování momentu hybnosti přetrvává i v jednotlivých případech.

Tato studie přispívá k hlubšímu pochopení základních principů kvantové mechaniky a zákonů zachování, které řídí chování kvantových systémů. Zkoumáním těchto zákonů prostřednictvím myšlenkových experimentů a inovativních experimentálních nastavení mohou vědci pokračovat v odhalování záhad kvantové říše.

Zdroje:

– Název: Zákony zachování v kvantové mechanice vysvětlené v experimentech

Zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences

Autoři: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Datum: listopad 2020