Záhada raných jasných galaxií vyřešena: formování prasklých hvězd

Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) nedávno pořídil snímky některých z nejstarších galaxií ve vesmíru, které se zformovaly během několika set milionů let po velkém třesku. Tyto galaxie se zdály být na svůj věk příliš jasné, příliš velké a příliš vyvinuté, což zpochybňuje standardní model kosmologie. Nový výzkum publikovaný v The Astrophysical Journal Letters však naznačuje, že roztržená tvorba hvězd, jev, který zahrnuje krátké intenzivní období hvězdného zrození a smrti následované delšími, tiššími fázemi, může vysvětlit tuto záhadu.

K prozkoumání tohoto problému použili vědci pokročilé počítačové simulace z projektu Feedback of Relativistic Environments (FIRE). Simulace odhalily, že vznik prasklých hvězd by mohl vysvětlit překvapivou jasnost pozorovanou v raných galaxiích zachycených JWST. Roztržitá tvorba hvězd je běžná v galaxiích s nízkou hmotností a je charakterizována výbuchy tvorby hvězd následovanými výbuchy supernov, které vyvrhují plyn, který později padá zpět a vytváří nové hvězdy. Když se však galaxie stanou dostatečně hmotnými, jejich gravitace drží galaxii pohromadě a uvede ji do ustáleného stavu, čímž zabrání vyvržení plynu.

Pokud by se toto vysvětlení potvrdilo, vyhnulo by se potřebě revizí nebo úprav standardního modelu kosmologie. Zjištění vrhají světlo na fyziku kosmického úsvitu a zpochybňují předchozí spekulace o raném vesmíru. Tím, že JWST poskytl solidní pozorovací důkazy, výrazně zvýšil naše chápání fyzických detailů galaxií a umožňuje nám znovu navštívit a studovat fyziku raného vesmíru.

