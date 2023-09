Dospívající výzkumník objeví vosu se schopností provrtat se plastem

V pozoruhodném objevu dospělý výzkumník jménem Matvey Nikelshparg zjistil, že druh parazitoidní vosy má schopnost provrtat se plastem. Nikelshparg, který má vášeň pro studium parazitoidních vos, učinil tento objev při provádění experimentů s hmyzem ve své domácí laboratoři.

Dotyčný druh, Eupelmus messene, je drobná vosa, která obvykle klade vajíčka na nebo do jiných brouků. Tyto vosy používají orgán zvaný ovipositor, aby se zavrtaly do ztvrdlých rostlinných porostů, známých jako hálky, které chrání larvy jiných druhů vos. Nikelshparg si však všiml, že vosa E. messene dokáže pomocí svého vejcovodu provrtat plastovou Petriho misku a naklást vejce mimo nádobu.

Nikelshparg o svých zjištěních informoval v The Journal of Hymenoptera Research. Prováděl experimenty, aby prozkoumal, co by se stalo, kdyby bylo do Petriho misky umístěno více vos E. messen s jedinou hostitelskou larvou. Zatímco většina vos na larvu okamžitě zaútočila, jeden jedinec se místo toho rozhodl vrtat do polystyrenové stěny misky. Toto chování bylo pozorováno u osmi z 56 vychovaných vos.

Proces provrtávání plastu trval vosám přes dvě hodiny, během kterých si dělaly přestávky na oběd nebo vodu. Výzkumníci také poznamenali, že vrtací pohyb vosy se lišil od jejich vrtání do hálek. Ukázalo se, že vosy měly flexibilní chování při vrtání, pokud jde o plastové povrchy.

Schopnost těchto vos pronikat plastem představuje zajímavé otázky. Není jasné, jak vosy propichují hladký povrch Petriho misky, zejména proto, že praskliny, které obvykle využívají u hálek, v plastu nejsou. Navíc zůstává neznámé, proč jiné příbuzné druhy nevykazují stejné chování.

Tento objev by mohl mít širší důsledky pro pochopení propichovacích nástrojů různého hmyzu, včetně komárů, kteří přenášejí nemoci. Může to dokonce vést k vývoji nového chirurgického vybavení inspirovaného vrtacími schopnostmi vos.

