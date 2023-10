By

Nedávno byly pořízeny nahrávky, které nám umožňují slyšet zvuky produkované jedním z nejrozsáhlejších a nejstarších živých organismů na Zemi. Pando, mohutný les tvořený jediným stromem, je pozoruhodná rostlina patřící k třesoucímu se druhu osiky. Se 47,000 100 kmeny, které všechny mají identickou DNA, se Pando rozkládá na 12,000 akrech v Utahu. S odhadovaným stářím potenciálně 6,000 24 let váží tato kolosální živá bytost XNUMX XNUMX metrických tun a může se pochlubit stonky podobnými stromům, které se tyčí až XNUMX metrů.

Zvukový umělec Jeff Rice spolupracoval s Friends of Pando na záznamu zvuků tohoto skrytého organismu. Umístěním hydrofonu do prohlubně na základně větve a jeho provlečením ke kořenům stromu Rice objevil slabý zvuk, který dokonce zachytil vibrace během bouřky. Umělec věří, že vibrace jsou způsobeny miliony listů v lese, které vibrují a přenášejí své vibrace dolů skrz větve do země.

Pandův kořenový systém je propojený, o čemž svědčí zachycené zvuky bouchnutí při poklepání na větev z dálky. Zatímco sdílené kořenové systémy jsou u druhů osik běžné, Pando vyniká díky své pozoruhodné velikosti a stáří.

Tato bezprecedentní příležitost poslouchat zvuky Pando má umělecký i vědecký potenciál. Lance Oditt, zakladatel Friends of Pando, vidí potenciál využít tato zvuková data ve vědeckých studiích k lepšímu pochopení rozsáhlého skrytého hydraulického systému, aniž by došlo k jakémukoli poškození.

Jeff Rice zdůraznil význam přírodních zvuků v environmentálních studiích a uvedl, že jsou záznamem místní biodiverzity a lze je použít k měření změn životního prostředí. Bohužel Pando je v současné době ve stavu úpadku kvůli lidským činnostem, jako je čištění stanovišť a vymýcení predátorů, kteří pomáhají kontrolovat populace býložravců. To vyvolává obavy o budoucnost tohoto mimořádného organismu a ekosystému, který podporuje.

