Astroforge se připravuje na první komerční misi do hlubokého vesmíru

Kalifornská společnost Astroforge výrazně pokročila ve své misi těžit drahé kovy ve vesmíru. Společnost se chystá vypustit svou kosmickou loď Brokkr-2 na raketě v rámci programu Artemis společnosti SpaceX příští rok. Bude to poprvé, co soukromá společnost vyslala misi do hlubokého vesmíru.

Motivací za vesmírnou těžbou je rostoucí potřeba kovů, protože svět se odklání od fosilních paliv k obnovitelné energii. Zdroje Země jsou omezené a těžba v tradičních lokalitách je spojena s ekonomickými a ekologickými náklady. Mnoho asteroidů v naší sluneční soustavě však obsahuje velké množství kovů, jako je kobalt, nikl a kovy ze skupiny platiny, které jsou klíčové pro průmysl budoucnosti. Kromě toho mají tyto asteroidy vyšší koncentrace kovů než na Zemi, což znamená, že k výrobě více kovů je třeba těžit méně materiálu.

Astroforge se snaží proniknout na tento trh úspěšnou komercializací těžby ve vesmíru. Zatímco jiné společnosti se v minulosti pokoušely o těžbu vesmíru, Astroforge věří, že současná krajina je příznivější díky sníženým nákladům a dostupnosti běžně dostupných komponent z prosperujícího ekosystému vesmírných společností. Celkové náklady na misi Brokkr-2 společnosti Astroforge se odhadují na méně než 10 milionů dolarů.

Zakladatelé Astroforge, Matt Gialich a Jose Acain, mají zkušenosti z kosmického inženýrství a mají zkušenosti ze SpaceX a dalších leteckých společností. Rozpoznali potenciál vesmírných misí, ale odradily je byrokratické výzvy spojené s prací na projektech hlubokého vesmíru. Místo toho se rozhodli vypustit Astroforge, aby využili pokrok ve vesmírné technologii a potenciál nižších nákladů na start.

Při své první misi do hlubokého vesmíru se Astroforge zaměřila na asteroid typu M, o kterém se předpokládá, že obsahuje vyšší koncentraci kovů než Země. Zatímco počáteční mise bude zahrnovat průlet kolem asteroidu pro sběr dat a průzkum, Astroforge doufá, že tyto informace využije pro budoucí těžební operace.

Pokrok společnosti Astroforge ve vývoji její kosmické lodi a úspěšné testovací odpalování jejích raket demonstruje její připravenost na komerční misi do hlubokého vesmíru. S rostoucí poptávkou po kovech a potenciálem vesmírných zdrojů k uspokojení těchto potřeb je Astroforge připravena významně ovlivnit těžební průmysl.

