Výzkumníci provádějí kvantovou simulaci zpětného časového toku pomocí zapletení

Vědci z University of Cambridge učinili v oblasti kvantové mechaniky zajímavý objev. Manipulací s kvantovými zapleteními byli schopni simulovat, co by se mohlo stát, kdyby se tok času obrátil. Tým pod vedením Davida Arvidssona-Shukura z Hitachi Cambridge Laboratory propojil svou teorii s kvantovou metrologií, oborem, který využívá kvantovou teorii k provádění vysoce citlivých měření. Experiment zahrnoval propletení dvou částic, z nichž jedna byla upravena tak, aby změnila minulý stav druhé částice, čímž se změnil výsledek experimentu.

Zapletení se týká situace, kdy skupina částic sdílí identické kvantové stavy i poté, co jsou odděleny na velké vzdálenosti. Tento jev podporuje kvantové výpočty, kde se propletené částice používají k provádění složitých výpočtů. Zatímco koncept částic cestujících zpět v čase byl předmětem debat, přístup cambridgeského týmu vrhá nové světlo na možnosti.

Simulace týmu ukázala, že je teoreticky možné zpětně měnit minulé akce pomocí manipulace s kvantovým zapletením. Znázornili například, jak někdo může poslat dárek jiné osobě první den, aniž by znal jejich seznam přání až do druhého dne, ale přesto dokázal změnit to, co bylo odesláno první den na základě obdržených informací. Tato inovace otevírá potenciální aplikace v oblasti kvantových počítačů a dalších technologií.

Experiment odhalil 75% pravděpodobnost selhání pozorovaného účinku, což znamená, že požadovaného výsledku bylo dosaženo pouze v jednom ze čtyř běhů. Aby se to zmírnilo, výzkumníci navrhli poslat mnoho zapletených fotonů a použít filtr k odstranění neopravených fotonů, což zajistí, že některé nakonec ponesou aktualizované informace. Zatímco tým objasňuje, že jejich práce neumožňuje tradiční cestování v čase, představuje významný průzkum základů kvantové mechaniky a prostředek k nápravě minulých chyb pro lepší budoucnost.

Studii podpořily různé nadace a organizace, včetně Švédsko-americké nadace, nadace Lars Hierta Memorial Foundation, Girton College a Rada pro výzkum technických a fyzikálních věd (EPSRC).

Zdroj: Cambridge University, Physical Review Letters