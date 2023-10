Existují tisíce potenciálně nebezpečných asteroidů, které by mohly zdevastovat města

Divize planetární obrany NASA je zodpovědná za detekci a sledování asteroidů, které by se mohly potenciálně srazit se Zemí a způsobit rozsáhlé zničení. I když se úkol může zdát jednoduchý, ve skutečnosti je docela náročný. Asteroidy nevyzařují světlo, takže jsou typicky detekovány, když se sluneční světlo odráží od jejich povrchu a je zachyceno dalekohledy pozorujícími noční oblohu. V poslední době se zvýšil počet dalekohledů speciálně navržených pro lov asteroidů.

Podle infografiky NASA vydané v říjnu 2023 je v současné době známo 32,000 405 blízkozemních asteroidů. Úsilí identifikovat a sledovat tyto asteroidy bylo pozoruhodné, s více než XNUMX miliony pozorováními předloženými amatérskými i profesionálními astronomy Centru malých planet, centrálnímu uzlu pro strategii planetární obrany NASA.

Infografika však odhaluje některé znepokojivé statistiky. Z 32,000 10,000 blízkozemních asteroidů má více než 140 2013 průměr větší než 20 metrů. Pokud by jeden z těchto asteroidů zasáhl Zemi, byl by schopen zničit celé město. Abychom to uvedli do perspektivy, asteroid, který v roce XNUMX zasáhl oblast Čeljabinsk v Rusku, byl odhadován na XNUMX metrů v průměru a způsobil značné škody a zranění.

Ještě více alarmující je, že odborníci z NASA se domnívají, že jsme našli pouze méně než polovinu potenciálně nebezpečných asteroidů o šířce 140 metrů. Odhadují, že existuje více než 14,000 50 těchto asteroidů, které dosud nebyly objeveny. Kromě toho existuje přibližně 1 asteroidů o průměru XNUMX kilometr, které nebyly nalezeny. Dopad asteroidu této velikosti by mohl mít katastrofální následky daleko za zničením jediného města.

Planetární obranná komunita, která zahrnuje organizace mimo NASA, stojí před náročným úkolem zajistit bezpečnost lidstva. Každé úsilí, bez ohledu na to, jak malé, hraje v této misi zásadní roli. Podmanivá infografika slouží jako připomínka důležitosti neustálého úsilí o identifikaci a sledování potenciálně nebezpečných asteroidů.