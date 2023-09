Vědci objevili pomalejší růst kosmických struktur, než se předpokládalo

By

Vědci z University of Michigan zjistili, že velké kosmické struktury, jako jsou kupy galaxií, rostou pomaleji, než předpovídala Einsteinova teorie obecné relativity. Zjistili také, že potlačení růstu kosmické struktury je ještě významnější než to, co teorie předpovídá kvůli zrychlení expanze vesmíru způsobeném temnou energií.

Rozmístění galaxií ve vesmíru není náhodné; místo toho mají tendenci se shlukovat. Tyto kupy začaly jako malé shluky hmoty v raném vesmíru a postupně se rozrostly do galaxií, poté do kup galaxií a vláken. Růst těchto kosmických struktur je ovlivněn gravitační interakcí a kontrakcí pod jejich vlastní gravitací.

Temná energie, která je záhadnou složkou vesmíru, urychluje expanzi vesmíru, ale má opačný účinek na růst velkých struktur. Tlumí poruchy a zpomaluje růst struktur. Studiem shlukování a růstu kosmických struktur mohou vědci získat náhled na povahu gravitace a temné energie.

Ke zkoumání růstu struktur použili vědci různé kosmologické sondy. Analyzovali kosmické mikrovlnné pozadí, které poskytuje informace o rozložení hmoty v raném vesmíru. Také zkoumali slabou gravitační čočku tvarů galaxií, aby dekódovali rozložení hmoty mezi námi a kosmickým mikrovlnným pozadím.

Kromě toho vědci sledovali pohyby galaxií v místním vesmíru, aby sledovali růst struktur do pozdější doby. Rozdíl v rychlosti růstu, který pozorovali, se stává výraznějším, když se blíží k dnešnímu dni.

Tato zjištění potenciálně řeší „napětí S8“ v kosmologii, které vzniká, když dvě různé metody poskytují nekonzistentní hodnoty pro parametr, který popisuje růst struktur. Objev vědců o pozdním potlačení růstu by mohl uvést tyto dvě hodnoty do souladu.

Cílem týmu je dále posílit statistické důkazy o tomto potlačení růstu a získat hlubší pochopení důsledků svých zjištění. Je to vzrušující příležitost odhalit novou fyziku nebo odhalit potenciální systematické chyby v současných modelech, aby se lépe vysvětlil vývoj kosmických struktur.