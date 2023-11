Skrytý vesmír: Odhalení tajemství za zónou vyhýbání

By

Naše chápání vesmíru je vnitřně omezeno skutečností, že sídlíme v galaxii hemžící se mezihvězdným plynem a prachem. Nikde to není výraznější než v centrální oblasti Mléčné dráhy, příhodně nazvané „Zóna vyhýbání“, kde nám ve výhledu na extragalaktické objekty brání hustý závoj prachu. Nedávné pokroky v pozorovacích technikách však začínají pronikat tímto kosmickým oparem a nabízejí pohledy na to, co se skrývá uvnitř.

Zatímco viditelné světlo je potlačeno hustým prachem v zóně vyhýbání, vědci se obrátili na infračervené a rádiové světlo, které může proniknout touto bariérou. Na základě průzkumů oblohy a veřejných dat se nedávná studie ponořila do této oblasti a odhalila galaxie, které se dosud detekci vyhýbaly.

Studie se soustředila na veřejný průzkum blízkého infračerveného záření známý jako VISTA Variables ve Vía Láctea (VVV), využívající dalekohled VISTA v Paranal, Chile. Přestože byl tento průzkum primárně určen pro studium kulových a otevřených hvězdokup, náhodně zachytil údaje o galaxiích v zóně vyhýbání. Aby vědci identifikovali tyto galaxie, procházeli data a hledali rozšířené objekty s typickým galaktickým spektrem.

Křížovým odkazem na svá zjištění s 2MASS Extended Source Catalogue tým potvrdil 182 galaxií v oblasti průzkumu VVV. Navzdory relativně malému počtu vykazovaly snímky získané prostřednictvím průzkumu VVV mnohem větší úroveň detailů než snímky získané z průzkumu 2MASS. Je pozoruhodné, že tato studie dokázala ověřit 75 % známých galaxií v regionu, což znamená zásadní krok vpřed v našem průzkumu skrytých galaktických krajin.

Díky této průkopnické práci jako odrazovému můstku plánuje tým rozšířit své vyšetřování pomocí dat z rozšířeného průzkumu VVV. Očekává se, že tato expanze přinese pohled na tisíce dalších galaxií, které se skrývají v zóně vyhýbání. To, co bylo kdysi oblastí, které je třeba se vyhnout, se stalo podmanivou hranicí, která nabízí vzrušující objevy a šanci odhalit záhady uzavřené v temné části vesmíru.

FAQ

Otázka: Co je to zóna vyhýbání se?

Odpověď: Zóna vyhýbání se vztahuje k hustě prachem naplněné centrální oblasti Mléčné dráhy, která brání pozorování mimogalaktických objektů.

Otázka: Jak vědci překonávají omezení uložená zónou vyhýbání?

Odpověď: Využitím infračerveného a rádiového světla mohou výzkumníci proniknout prachovou bariérou a zachytit dříve skrytá data o galaxiích.

Otázka: Jaký průzkum byl ve studii použit?

Odpověď: Studie se zaměřila na průzkum VISTA Variables ve Vía Láctea (VVV), který využíval dalekohled VISTA v Paranal, Chile.

Otázka: Jak výzkumníci identifikovali galaxie v zóně vyhýbání?

Odpověď: Vědci vybrali rozšířené objekty s typickým galaktickým spektrem a porovnali svá zjištění s 2MASS Extended Source Catalogue.

Otázka: Jaké jsou budoucí plány pro studium zóny vyhýbání se?

Odpověď: Tým má v úmyslu rozšířit své zkoumání pomocí VVV eXtended Survey a předvídat objev tisíců dalších skrytých galaxií.