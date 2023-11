Nové fosilní objevy odhalují migraci Ekgmowechashaly, primáta podobného lemurovi

By

Nedávné fosilní objevy vrhly světlo na migrační vzorce a evoluční historii Ekgmowechashaly, primáta podobného lemurovi, který kdysi obýval Severní Ameriku. Fosilie poskytují cenné poznatky o světě, který existoval před miliony let, a nabízejí fascinující příběh o adaptaci a přežití.

Vědci zjistili, že Ekgmowechashala, což v Sioux znamená „malý kočičí muž“, s největší pravděpodobností migroval z Číny do Severní Ameriky přes Beringův pozemní most. Tento objev řeší dlouhodobou záhadu v biologii a zdůrazňuje spojení mezi primáty v různých částech světa.

Příběh primátů v Severní Americe je strhující. Fosilní záznamy naznačují, že na území dnešních Spojených států a Kanady se dařilo různým druhům primátů. Tito primáti původně dorazili do Severní Ameriky z Afriky a potenciálně překročili Atlantický oceán na vegetačních vorech. Éra eocénu, charakterizovaná spalujícími teplotami a bujnou krajinou, poskytla těmto primátům ideální prostředí.

Tento ráj primátů však netrval věčně. K významné změně klimatu nazvané Grande Coupure došlo přibližně před 34 miliony let, což mělo za následek masové vymírání, které velmi ovlivnilo primáty. Náhlý nástup chladného počasí a mizení deštných pralesů se ukázalo jako příliš náročné na to, aby tato stvoření přežila.

Je zajímavé, že fosilie Ekgmowechashaly byly nalezeny několik milionů let po masovém vymírání. To vyvolalo otázku, proč se tomuto konkrétnímu druhu primátů podařilo přežít, zatímco jiným ne. Nedávná studie provedená University of Kansas poskytuje odpověď na tuto záhadu.

Vědci porovnávali horní stoličky čínských fosilií podobných Ekgmowechashala, známé jako Palaeohodite, se severoamerickými fosíliemi. Analýza odhalila nápadnou podobnost potvrzující úzký evoluční vztah. Toto zjištění naznačuje, že Ekgmowechashala nebyl pozůstatkem nebo přeživším dřívějších primátů v Severní Americe, ale spíše druhem přistěhovalců, který se vyvinul v Asii a později migroval do Severní Ameriky přes Beringův pozemní most.

Ve velkém schématu evoluce byla přítomnost Ekgmowechashaly v Severní Americe krátkodobá. Tento druh se objevil několik milionů let po jiných primátech, ale brzy poté zmizel. Tento fenomén, známý jako „Lazarův taxon“, zdůrazňuje přechodnou povahu života a neustále se měnící dynamiku ekosystémů.

Studie migrace a přežití Ekgmowechashala na pozadí významných změn životního prostředí nabízí cenné lekce pro pochopení toho, jak se organismy přizpůsobují a prospívají v různých podmínkách. V éře klimatických změn a ochrany druhů rezonují tato zjištění s výzvami, kterým čelí současné organismy, včetně lidí.

FAQ:

Otázka: Co je Beringův pozemní most?

Odpověď: Beringův pozemní most byl pevninou, která spojovala dnešní Aljašku a Sibiř během období zalednění, kdy byla hladina moří nižší.

Otázka: Co je taxon Lazarus?

A: Taxon Lazarus odkazuje na druh, který se znovu objevuje ve fosilních záznamech dlouho poté, co se věřilo, že vyhynul.

Otázka: Kdy migroval Ekgmowechashala do Severní Ameriky?

A: Ekgmowechashala migroval do Severní Ameriky přibližně před 30 miliony let.

Otázka: Jak se do Severní Ameriky dostali primáti z Afriky?

A: Vědci spekulují, že afričtí primáti překročili Atlantický oceán na vegetačních vorech.

