The Alien World of WASP-17 b: Uncovering Extraordinary Quartz Clouds

By

V rozsáhlé říši exoplanet vyniká WASP-17 b jako skutečně mimozemský svět. Tento plynný obr, objevený v roce 2009 a umístěný přibližně 1320 světelných let od Země, má některé pozoruhodné vlastnosti, které ho odlišují od naší známé sluneční soustavy. S velikostí 1.9krát větší než Jupiter a hmotností pouze 0.78krát větší než Jupiter, je WASP-17b považována za jednu z „nejnafoukanějších“ známých planet.

To, co skutečně odlišuje WASP-17 b, je jeho blízkost k mateřské hvězdě a výsledná klasifikace jako „horký Jupiter“. WASP-3.7 b dokončila oběžnou dráhu za pouhých 17 pozemského dne a nachází se nebezpečně blízko své hvězdy. Tato těsná blízkost vede nejen k intenzivní radiaci, ale také způsobuje, že planeta je slapově uzamčena, přičemž jedna strana je neustále obrácena ke hvězdě a druhá strana vždy směřuje do vesmíru.

V důsledku těsné blízkosti planety ke své hvězdě její teplota vystoupá na přibližně 1550 Kelvinů nebo kolem 1280 stupňů Celsia na její denní straně. Tyto teploty nemusí být tak extrémní jako u některých jiných exoplanet, jako je WASP-76 b, kde povrchové teploty mohou dosáhnout spalujících 2400 stupňů Celsia, ale stále dávají vzniknout mimořádným jevům.

Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST), nejpokročilejší vesmírný dalekohled, jaký byl kdy vypuštěn, nedávno učinil převratný objev kolem WASP-17 b. Pomocí svého Mid-Infrared Instrument (IRI) JWST detekoval částice čistého oxidu křemičitého (SiO2) nebo křemene v atmosféře exoplanety. Toto je poprvé, co byl křemen pozorován kolem jakékoli exoplanety.

Předchozí pozorování atmosfér exoplanet odhalila křemičitany bohaté na hořčík, jako je olivín a pyroxen, ale čistý křemen nebyl dosud detekován. Zjištění naznačují, že křemen pozorovaný v atmosféře WASP-17 b může být stavebními kameny pro větší zrna silikátů nalezených na chladnějších exoplanetách a hnědých trpaslících.

Zkoumání složení oblaků exoplanet je klíčové pro pochopení celkových podmínek a procesů formování. Přítomnost křemene v atmosféře naznačuje inventář různých materiálů v prostředí a nabízí pohled na to, jak utvářejí planetu.

Zatímco o křemenných oblacích na WASP-17 b je stále co odhalovat, vědci mají podezření, že existují primárně podél terminátorové linie, hranice mezi denní a noční stranou planety. Přesné množství křemene zůstává nejisté, ale je jasné, že nás WASP-17 b stále překvapuje svými nadpozemskými vlastnostmi.

FAQ

Co dělá WASP-17b mimozemskou exoplanetou?

WASP-17 b je považována za mimozemskou exoplanetu díky svým výrazně odlišným charakteristikám ve srovnání s planetami v naší sluneční soustavě. Je to plynný obr, který je mnohem větší než Jupiter, ale má menší hmotnost, takže je výjimečně „nafouklý“. Navíc jeho těsná blízkost mateřské hvězdy a slapově uzamčená rotace přispívají k jeho mimozemské povaze.

Jaký význam má objev křemenných oblaků kolem WASP-17 b?

Detekce křemenných oblaků v atmosféře WASP-17b je významná, protože poskytuje pohled na celkové podmínky planety a na to, jak se různé materiály spojují, aby utvářely její prostředí. Tento objev pomáhá vědcům lépe porozumět exoplanetám a jejich formovacím procesům.

Jak vesmírný teleskop Jamese Webba učinil tento objev?

Vesmírný dalekohled Jamese Webba pozoroval WASP-17b po dobu přibližně deseti hodin pomocí svého Mid-Infrared Instrument (IRI). Měřením vlivu, který měl průchod atmosférou exoplanety na světlo hvězd, dalekohled identifikoval jedinečný signál, který lze vysvětlit pouze přítomností křemenných oblaků v atmosféře.

Proč je blízkost WASP-17 b ke své hvězdě významná?

Těsná blízkost WASP-17 b ke své hvězdě má za následek intenzivní záření a extrémní teploty na její denní straně. Tyto podmínky dávají vzniknout mimořádným jevům a přispívají k mimozemské povaze exoplanety. Pochopení účinků hvězdné blízkosti pomáhá vědcům pochopit rozmanitost exoplanetárních systémů.