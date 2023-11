Zkoumání rozmanitých světů za hranicemi: Hubble odhaluje exoplanetu velikosti skály

By

Nedávný objev sondy NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) odhalil malou kamennou exoplanetu s názvem LTT 1445Ac, která se nachází v souhvězdí Eridanus, přibližně 22 světelných let daleko od Země. To, co odlišuje toto zjištění, je nedávné ověření velikosti planety pomocí Hubbleova vesmírného dalekohledu, které výzkumníkům poskytlo cenné poznatky o charakteristikách tohoto vzdáleného světa.

Zatímco TESS položil základy pro identifikaci LTT 1445Ac v roce 2022, jeho optické rozlišení bylo nedostatečné pro přesné určení průměru planety. K překonání tohoto omezení se tým astronomů obrátil na Hubbleův teleskop pro přesnější měření. Jejich zjištění, nedávno přijatá v The Astronomical Journal, vrhají nové světlo na fyzikální vlastnosti této exoplanety.

Analýzou dat shromážděných Hubbleovým dalekohledem tým zjistil, že LTT 1445Ac má průměr 1.07krát větší než Země. To potvrzuje její skalnaté složení a naznačuje podobné gravitační podmínky jako na naší domovské planetě. Tím však podobnosti končí. Spalující povrchová teplota LTT 1445Ac, dosahující žhavých 500 °F (260 °C), maří jakékoli naděje, že se jedná o vhodné prostředí pro život, jak jej známe.

Hlavní autorka Emily Pass, astronomka z Centra pro astrofyziku | Harvard & Smithsonian vyjádřili nadšení z potenciálu dalšího průzkumu. Kombinací spektroskopické analýzy z Hubblea a připravovaného vesmírného dalekohledu Jamese Webba budou vědci schopni ponořit se hlouběji do atmosféry tranzitujících planet, jako je LTT 1445Ac. Tato budoucí pozorování posílí naše chápání rozmanité řady exoplanet obíhajících kolem vzdálených hvězd.

Pass zdůrazňuje význam tohoto objevu a dodává: „Naše měření je důležité, protože nám říká, že se pravděpodobně jedná o velmi blízkou pozemskou planetu. Těšíme se na následná pozorování, která nám umožní lépe porozumět rozmanitosti planet kolem jiných hvězd.“

Vzhledem k tomu, že Webbův vesmírný teleskop pokračuje v odhalování nových objevů, zůstává pátrání po obyvatelných exoplanetách klíčovým cílem americké astronomie v nadcházejícím desetiletí. Společným úsilím vesmírných teleskopů, jako je Hubble, Webb a budoucí observatoř Habitable Worlds Observatory, je lidstvo o pár centimetrů blíže k odhalení tajemství vzdálených světů mimo naši sluneční soustavu.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Co je to exoplaneta?

Exoplanetou se rozumí jakákoli planeta nacházející se mimo naši sluneční soustavu, která obíhá kolem jiné hvězdy než Slunce.

2. K čemu slouží teleskopy TESS a Hubble při výzkumu exoplanet?

Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) byl navržen tak, aby lokalizoval exoplanety pomocí pozorování dočasného stmívání hvězd způsobeného planetami procházejícími před nimi. Hubbleův vesmírný dalekohled se na druhé straně používá ke studiu vlastností a charakteristik exoplanet a poskytuje důležité poznatky o jejich velikostech, atmosférách a dalších zásadních detailech.

3. Co je James Webb Space Telescope (JWST)?

Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) je velmi očekávaným nástupcem Hubbleova vesmírného dalekohledu NASA. Očekává se, že odstartuje koncem roku 2021 a bude primárně pozorovat vesmír v infračerveném spektru, což poskytne nebývalé možnosti pro studium atmosféry exoplanet a raného vesmíru.