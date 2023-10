Cyklické ozelenění Sahary: Pohledy do klimatu a rozptýlení zvířat

By

Klimatologové nedávno zjistili, že saharská poušť prochází periodickými intervaly ozelenění, kde typicky vyprahlou krajinu pokrývají rozsáhlé plochy vegetace. Tyto zelené fáze se vyskytují přibližně každých 21,000 XNUMX let a jsou charakterizovány přemnožením řek, jezer a živočichů závislých na vodě. Helsinská univerzita a Bristolská univerzita vedly výzkum, který byl publikován v časopise Nature Communications.

Studie se zaměřuje na zkoumání vlhkých fází, které zažila Sahara, přičemž k poslednímu ozelenění došlo před 5,000 15,000 až XNUMX XNUMX lety. Vývojem nového klimatického modelu určeného k simulaci vlhkých období severní Afriky se vědcům podařilo objasnit příčiny a načasování těchto událostí.

Změny klimatu na Sahaře jsou připisovány měnícím se podmínkám na oběžné dráze Země, zejména kolísání na její ose. Toto kolísání ovlivňuje sezónní rozdíly v distribuci sluneční energie a intenzitu jevů, jako je africký monzun. Předchozí klimatické modely plně nezachytily rozsah vlhkých období. Nový model vyvinutý výzkumným týmem však poskytuje lepší pochopení vlhkých podmínek na Sahaře.

Model odhaluje, že vlhká období severní Afriky se vyskytovala zhruba každých 21,000 800,000 let za posledních XNUMX XNUMX let. Teplejší léta na severní polokouli zesilují sílu západoafrického monzunového systému, což má za následek zvýšené srážky na Sahaře. To zase podporuje růst vegetace savanového typu v celém regionu. Během ledových dob k ozelenění nedochází, protože vysoké zeměpisné šířky jsou pokryty ledem, ochlazují atmosféru a potlačují monzuny.

Porozumění vegetačnímu stavu Sahary je nejen zajímavé, ale také významné pro sledování pohybu zvířat v regionu a mimo něj. Sahara funguje jako brána kontrolující šíření druhů mezi severní a subsaharskou Afrikou a dovnitř a ven z kontinentu. Střídání mezi vlhkými a suchými fázemi hrálo zásadní roli ve vývoji a šíření druhů v Africe.

Úspěšným modelováním vlhkých období severní Afriky mohou výzkumníci získat lepší přehled o lidské distribuci a vývoji našeho rodu v Africe.

Zdroje:

– Nature Communications, publikovaná výzkumná studie.

– Edward Armstrong, klimatolog z University of Helsinki a University of Bristol.