Kam jdou informace, když spadnou do černé díry?

Podle Einsteinovy ​​obecné teorie relativity je vše, co překročí horizont událostí černé díry, navždy pryč. Přidává k hmotnosti, náboji a momentu hybnosti černé díry, ale nemůže uniknout. Naše chápání kvantové fyziky nám však říká, že je třeba zvážit více. Černé díry nejsou statické, ale postupem času se vypařují a emitují Hawkingovo záření. To vyvolává otázku, co se stane s informacemi, ze kterých vznikla černá díra.

Když fyzici mluví o informacích, nemají na mysli pouze řetězce písmen nebo čísel. Může také zahrnovat kvantové stavy, provázané stavy, signály vynucující kauzalitu a míry fyzické entropie. Entropie měří počet možných uspořádání kvantového systému.

V případě černé díry, pokud se informace dostane dovnitř, zdá se, že je navždy ztracena. Existuje však návrh, že informace se nakonec mohou objevit, až se černá díra vypaří. To je založeno na myšlence, že propletené částice udržují skryté spojení napříč horizontem událostí.

Informační paradox černých děr však zůstává nevyřešen. Osud informací uvnitř černé díry je stále záhadou. Najít řešení tohoto paradoxu je jednou z největších výzev ve fyzice.

Stručně řečeno, podle Obecné teorie relativity je vše, co spadne do černé díry, navždy pryč. Kvantová fyzika však naznačuje, že informace mohou být stále zachovány a zakódovány ve vycházejícím záření, když se černá díra vypařuje. Tato nevyřešená záhada, známá jako informační paradox černých děr, zůstává předmětem intenzivního výzkumu a debat na poli fyziky.

