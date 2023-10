Tajemný prvek nalezený ve starověké teorii lávových jisker o úniku zemského jádra

By

Vědci učinili záhadný objev poté, co objevili záhadný prvek ve starověké lávě, což vedlo k teoriím, že zemské jádro uniká. Studie lávových proudů starých 62 milionů let na Baffinově ostrově v kanadském arktickém souostroví odhalila neobvykle vysoké hladiny helia-3, vzácného izotopu spojeného s vnitřním fungováním naší planety. Zjištění publikovaná v časopise Nature vyvolala intenzivní debatu mezi výzkumníky a odborníky.

Výzkumný tým složený z geochemiků z oceánografického institutu Woods Hole a Kalifornského technologického institutu shromáždil údaje ze starých lávových proudů na Baffinově ostrově. Zjistili, že pevnina obsahuje nejvyšší poměry hélia-3, helia-4 a dalšího izotopu, jaký kdy byl nalezen v pozemských vulkanických horninách. To vyvolalo značnou pozornost, protože nález tak vysokých hladin helia-3 na neastronomickém místě je významný.

Helium-3 je díky své povaze extrémně vzácné. Jakmile se dostane na povrch, unikne do atmosféry a rozptýlí se do vesmíru. Pokud je tedy helium-3 objeveno na povrchu, je pravděpodobné, že pochází ze zemského jádra. Toto zjištění by mohlo potenciálně poskytnout fyzické příklady materiálu jádra, což zpochybnilo předchozí chápání, že zemské jádro bylo utěsněno.

Důsledky tohoto objevu jsou obrovské. Vědci by mohli studovat materiál jádra způsoby, které byly dříve nemožné, pokud by bylo možné prokázat, že materiál z jádra skutečně uniká. Přítomnost primordiálního hélia-3 může skrývat tajemství o formování naší planety, ke kterým se nelze dostat jinými prostředky. Toto odhalení naznačuje, že hluboká Země je dynamičtější, než si dříve mysleli, a převrací konvenční představy o geochemické izolaci mezi jádrem a ostatními vrstvami naší planety.

Forrest Horton, geochemik z oceánografického institutu Woods Hole, nazývá objev „vzrušujícím“ a zdůrazňuje, že je třeba udělat mnohem více práce. Studie vyvolala více otázek, než odpověděla, a otevřela tak nové cesty pro výzkum zemského jádra. Další důkazy o úniku jádra byly poskytnuty ve zprávě vědců zveřejněné v časopise Nature.

Celkově vzato, tento převratný objev zpochybňuje stávající znalosti o zemském jádru a představuje příležitost pro vědce prozkoumat materiál jádra bezprecedentními způsoby. Důsledky tohoto výzkumu by mohly způsobit revoluci v našem chápání formování a dynamiky naší planety.

Zdroje:

– The Irish Sun (není uvedena adresa URL)

– Příroda (časopis)