Jiný pohled: Je vesmír menší, než si myslíme?

Podle nové studie může být pozorovatelný vesmír ve skutečnosti většinou toho, co existuje. Zatímco většina kosmologů věří, že náš pozorovatelný kout vesmíru je jen malou částí mnohem většího nebo dokonce nekonečného stvoření, tato studie tvrdí opak.

Jedním z důvodů, proč vědci dlouho věřili, že vesmír je velký, je distribuce kup galaxií. Pokud by se vesmír rozšiřoval pouze na to, co můžeme vidět, galaxie mimo náš pozorovatelný dosah by nebyly přitahovány gravitačními silami směrem k nám, čímž by se vytvořil asymetrický shlukovací vzor. Galaxie se však ve viditelném vesmíru shlukují rovnoměrně ve velkém měřítku, což naznačuje homogenitu a izotropii.

Časoprostor také ukazuje na větší vesmír. Pokud by časoprostor nebyl plochý, naše vnímání vzdálených galaxií by bylo zkreslené, takže by se jevily buď mnohem větší nebo menší, než ve skutečnosti jsou. Skutečnost, že se vzdálené galaxie jeví jen o něco větší v důsledku kosmické expanze, naznačuje, že vesmír musí být nejméně 400krát větší než pozorovatelný vesmír.

Navíc kosmické mikrovlnné pozadí, které je téměř dokonalým černým tělesem, představuje hádanku. Pomineme-li malé teplotní výkyvy, je rovnoměrnější, než by mělo být. Aby to astronomové vysvětlili, navrhli ranou kosmickou inflaci krátce po velkém třesku. Pokud je tento model přesný, pak by vesmír mohl být asi 10^26krát větší, než co můžeme pozorovat.

Tato nová studie však zkoumá teorii strun a myšlenku „bažiny“. Teorie strun, sbírka matematických metod, pomáhá vyvíjet složité fyzikální modely. Některé modely teorie strun jsou slibnější než jiné, přičemž některé jsou kompatibilní s kvantovou gravitací a jiné ne. Většina modelů inflační teorie strun spadá do „bažiny“, což naznačuje, že nejsou slibné.

Výzkumníci této studie navrhují myšlenku struktur vyšších dimenzí v rámci teorie strun, aby vysvětlili vesmír bez rané kosmické inflace. Tento přístup umožňuje vesmír, který je jen stokrát nebo tisíckrát větší, než jaký můžeme pozorovat. I když tato studie představuje jinou perspektivu, k potvrzení nebo zpochybnění těchto zjištění je zapotřebí dalšího výzkumu a pozorování.

Zdroje:

– Hlavní body článku jsou založeny na „Logaritmickém pohledu na vesmír“ od Pabla Carlose Budassiho.

– Obrázky použité v článku jsou připisovány Nicku Strobelovi a APS/Alanu Stonebrakerovi.