Vzrušující možnost pozorování prstencového zatmění Slunce ve státních parcích Texasu

Texaské státní parky se připravují na to, aby nabídly prvotřídní možnosti pozorování prstencového zatmění Slunce, které bude vidět na obloze Texasu 14. října. Vzhledem k očekávané popularitě akce bude vstup do státních parků v ten den omezen pouze na ty, kteří mají předem zakoupené denní permanentky nebo povolení ke kempování. Je důležité si uvědomit, že vstupenka do státního parku nezaručuje vstup, proto se doporučuje rezervovat si kemp nebo denní vstupenku co nejdříve, abyste si zajistili své místo.

Prstencové zatmění bude přecházet přes Texas z Midland/Odessa do Corpus Christi, podél jeho cesty se nachází sedmnáct státních parků Texas. Zatmění nastane, když se Slunce, Měsíc a Země vyrovnají ve vesmíru. Během prstencového zatmění se Měsíc jeví o něco menší než Slunce, což vytváří iluzi ohnivého kruhu na obloze. Měsíc začne blokovat slunce kolem 10:20 14. října a ohnivý kruh bude viditelný kolem 11:40 podél hranice mezi Texasem a Novým Mexikem.

Zatmění se poté bude pohybovat jihovýchodně napříč státem, přičemž trvání celého zatmění se bude lišit v závislosti na výhodném místě. Čím blíže budete cestě zatmění, tím déle si budete moci užívat ohnivého kruhu. Doporučuje se naplánovat si časný příjezd a zůstat v parcích pozdě, protože může dojít k dopravním zpožděním kvůli návštěvníkům z celého státu a národa. Nezapomeňte si vzít dostatek jídla, vody a paliva pro případ nepředvídaného zpoždění.

Když se účastníte sledování zatmění ve státním parku Texas, je důležité parkovat pouze na vyhrazených místech a z bezpečnostních důvodů se držet mimo vozovky. Zaměstnanci parku v případě potřeby nasměrují návštěvníky, kde mají zaparkovat mimo chodník. Parky navíc nabízejí programy vedené strážci před zatměním nebo po něm, proto se doporučuje účastnit se těchto informativních a vzdělávacích programů.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou a vzrušující příležitost stát se svědky prstencového zatmění Slunce v Texas State Parks. Proveďte své rezervace a přípravy včas, abyste si zajistili nezapomenutelný zážitek.

Zdroje:

– Texas Parks and Wildlife Department (TPWD)