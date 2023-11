Teenage Galaxies: Unraveling the Chemistry of Cosmic Adolescence

By

Nedávná studie provedená astrofyziky z Northwestern University, využívající data z vesmírného teleskopu Jamese Webba (JWST) NASA, vrhá světlo na chemické složení „náctiletých galaxií“. Ukázalo se, že tyto galaxie, které vznikly přibližně dvě až tři miliardy let po velkém třesku, jsou neobvykle horké a obsahují neočekávané prvky, jako je nikl, které je notoricky obtížné pozorovat.

Zjištění této studie, která bude publikována v The Astrophysical Journal Letters, jsou součástí probíhajícího průzkumu Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA). Vědci pod vedením Allison Strom z Northwestern University se snaží pochopit, jak se galaxie vyvíjely v průběhu historie vesmíru.

Strom srovnává dospívající galaxie s lidskými teenagery a uvádí, že obě procházejí růstovými skoky a změnami během svých formativních let. Studiem chemické DNA těchto galaxií během jejich puberty vědci získají přehled o tom, jak rostly a jak se budou dále vyvíjet. Průzkum CECILIA se zaměřuje na pozorování spekter vzdálených galaxií a zkoumá množství světla na různých vlnových délkách. Tyto informace odhalují klíčové prvky přítomné v galaxiích a pomáhají astrofyzikům pochopit minulé a budoucí galaktické aktivity.

Studie, kterou provedla Strom a její spolupracovníci, zahrnovala použití JWST k pozorování 33 vzdálených dospívajících galaxií nepřetržitě po dobu 30 hodin. Poté zkombinovali spektra z 23 těchto galaxií a vytvořili složený obraz, který poskytuje hlubší a podrobnější pochopení, než jaký by mohl nabídnout jakýkoli pozemský dalekohled. Výsledné spektrum přineslo některá překvapení, včetně přítomnosti niklu, prvku, který je kvůli jeho vzácnosti obtížně pozorovatelný.

Kromě toho studie odhalila, že dospívající galaxie mají vyšší teploty ve srovnání s jejich dospělejšími protějšky. To naznačuje, že galaxie byly podstatně odlišné a během svého dospívání zažily jedinečné podmínky. Strom zdůrazňuje vnitřní spojení mezi teplotou a chemií galaxií, což naznačuje, že pozorované rozdíly jsou projevem odlišné chemické DNA galaxií.

Tento výzkum přispívá k našemu pochopení vývoje hvězd a poskytuje pohled na to, jak galaxie rostou a mění se v průběhu času. Studiem dospívajících galaxií vědci doufají, že odhalí procesy, které formují galaxie, jako je naše vlastní Mléčná dráha, a určí, proč se některé zdají „červené a mrtvé“, zatímco jiné pokračují ve formování hvězd.

Nejčastější dotazy

Co je průzkum CECILIA?

CECILIA Survey je program, který využívá vesmírný teleskop Jamese Webba NASA ke studiu chemie vzdálených galaxií. Analýzou spekter těchto galaxií vědci získají přehled o jejich chemickém složení a o tom, jak se v průběhu času vyvíjely.

Jaký význam má studium galaxií pro dospívající?

Dospívající galaxie představují zásadní fázi galaktického vývoje, kde dochází k významnému růstu a změnám. Studiem chemické DNA těchto galaxií mohou astrofyzici lépe porozumět procesům, které formují galaxie a jak se od sebe liší.

Proč je přítomnost niklu v dospívajících galaxiích překvapivá?

Nikl je vzácný prvek, jehož pozorování je náročné. Jeho přítomnost v dospívajících galaxiích naznačuje jedinečné podmínky nebo charakteristiky v těchto galaxiích a vrhá světlo na chování a procesy hvězd v galaktickém prostředí.

Proč jsou dospívající galaxie žhavější ve srovnání s vyspělejšími galaxiemi?

Vyšší teploty pozorované v dospívajících galaxiích poskytují další důkazy o jejich odlišné chemické DNA. Teplota a chemie plynu v galaxiích jsou vnitřně propojené, což ukazuje na různé podmínky a prostředí, které zažívaly během jejich dospívání.