Nová studie odhaluje fascinující lovecké chování lachtanů

Nedávné video zachycující lachtana, jak bojuje s chobotnicí u pobřeží kanadského Nanaima, vrhlo nové světlo na komplexní lovecké chování těchto mořských predátorů. Lindsay Bryant, která v této oblasti pravidelně plave, narazil na poutavé setkání. Bryant si to zpočátku spletl s lachtanem, který se do něčeho zamotal, a začal interakci zaznamenávat. Teprve při pozdějším prohlížení záběrů si uvědomila, že to byl intenzivní boj mezi lachtanem a chobotnicí.

Na videu sdíleném na YouTube lze vidět lachtana, jak energicky mlátí s chobotnicí a využívá úhybné manévry, aby se nechytil do pasti osmi pažemi chobotnice. Andrew Trites, výzkumník mořských savců na University of British Columbia, vysvětlil, že spolknout celou chobotnici je pro lachtany náročný úkol. Chobotnice má schopnost odolat spolknutí tím, že rukama uchopí hlavu lachtana, což může způsobit udušení.

K překonání této překážky používají lachtani strategickou techniku ​​lovu. Trites odhalil, že lachtani se zakousnou do jedné paže chobotnice najednou a vyvíjejí dostatečnou sílu, aby ji utrhli. To jim umožňuje zkonzumovat kořist bez rizika udušení. Zajímavé je, že lachtani tuto techniku ​​provádějí na hladině vody, protože dokážou generovat větší točivý moment ve vzduchu než pod vodou.

Pozoruhodné setkání mezi lachtanem a chobotnicí poskytlo Lindsay Bryant skutečně jedinečný zážitek z plavání. Pojmenovala to „pozorování jednou za život“ a sdílela záběry na sociálních sítích, takže diváky uchvátil intenzivní boj mezi dvěma impozantními tvory oceánu.

FAQ:

Otázka: Proč lachtani při lovu chobotnic kousají do jedné paže?

Odpověď: Lachtani kousají po jedné paži, aby se neudusili. Utrhnutím paže mohou zkonzumovat kořist bez rizika, že se jim chobotnice chytne za hlavu.

Otázka: Kde došlo k setkání lachtana a chobotnice?

Odpověď: K setkání došlo u pobřeží kanadského Nanaima poblíž ostrova Vancouver.

Otázka: Kdo nahrál video?

A: Lindsay Bryant, která v této oblasti pravidelně plave, zachytila ​​pozoruhodné záběry bitvy lachtana a chobotnice.