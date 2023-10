Výzkumníci nacházejí podobnosti mezi rychlými rádiovými výbuchy a zemětřeseními

By

Vědci z Tokijské univerzity objevili pozoruhodné podobnosti mezi statistickým chováním opakujících se rychlých rádiových záblesků (FRB) a zemětřesení. FRB jsou intenzivní záblesky rádiových vln, které pocházejí z oblastí mimo naši galaxii a obvykle trvají několik milisekund. Astronomové však pozorovali i záblesky, které jsou tisíckrát kratší.

Studie, kterou provedli astrofyzikové Tomonori Totani a Yuya Tsuzuki z Tokijské univerzity, analyzovala soubor dat 7000 vzplanutí ze tří opakujících se zdrojů FRB. Data byla shromážděna pomocí dalekohledů, jako je observatoř Arecibo v Portoriku a pětisetmetrový aperturní sférický dalekohled v jihozápadní Číně. Jeden ze zdrojů, FRB20121102A, je vzdálen přes tři miliardy světelných let a byl prvním objeveným opakovačem FRB.

Výzkumníci zjistili, že časy příchodu výbojů z FRB20121102A vykazovaly vysoký stupeň korelace, přičemž mnoho výbojů dorazilo během jedné sekundy od sebe. Tato korelace se v delších časových intervalech vytrácela, přičemž výboje oddělené více než sekundou přicházely náhodně. Chování je podobné tomu, jak zemětřesení produkují sekundární otřesy po otřesu, ale jakmile epizoda následného otřesu pomine, stane se nepředvídatelným.

Kromě toho výzkumníci zjistili, že míra „následných otřesů“ FRB se řídí zákonem Omori-Utsu, který charakterizuje výskyt následných otřesů na Zemi. Zjistili, že každý výbuch měl 10-50% šanci na vytvoření následného otřesu, v závislosti na jeho zdroji. Je zajímavé, že pravděpodobnost zůstala konstantní, i když se aktivita FRB v dané epizodě náhle zvýšila.

Zatímco mezi FRB a zemětřeseními existuje velký rozdíl – energie časově korelovaných FRB jsou zcela nekorelované – výzkumníci připisují tento rozpor omezenému dynamickému rozsahu v datech FRB ve srovnání se zemětřeseními.

Tato zjištění vycházejí z předchozího výzkumu astronomů v Číně v roce 2018, kteří ukázali, že rozložení energie FRB lze popsat pomocí Gutenberg-Richterova zákona o zemětřesení.

Výzkum otevírá cesty pro další zkoumání vlastností jaderné hmoty v neutronových hvězdách, což by mohlo poskytnout pohled na původ FRB. Studie byla publikována v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

