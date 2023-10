Boty ovládané teleskopy Bright Transient Survey (BTS) objevují, potvrzují a klasifikují novou supernovu

By

Skupina vědců a astronomů učinila významný průlom ve studiu supernov úspěšným využitím technologií umělé inteligence (AI) a strojového učení. Astronomové použili projekt robota Bright Transient Survey (BTS) jako součást širší iniciativy pro pozorování a klasifikaci supernov, které překračují určitou úroveň jasnosti.

BTSbot, vyvinutý studenty a učiteli na Northwestern University, byl schopen identifikovat a klasifikovat supernovu v reálném čase, čímž eliminoval potřebu lidského zásahu k potvrzení události. Odstraněním „lidského prostředníka“ bot poskytuje výzkumníkům více času na analýzu nebeské události.

Odborný asistent Adam Miller z Northwestern University vyjádřil důležitost tohoto vývoje a uvedl, že další zdokonalování modelů by mohlo robotovi umožnit izolovat specifické podtypy hvězdných explozí. To by významně posílilo studium kosmických explozí a přispělo k vývoji nových hypotéz vysvětlujících jejich původ.

Zatímco někteří jednotlivci vyjádřili obavy z nahrazení lidí umělou inteligencí, Miller zdůraznil, že konečným cílem je zvýšení efektivity. Projekt BTS, který začal v roce 2018, nyní vlastní rozsáhlou databázi desítek tisíc supernov. Tato data umožňují týmu trénovat a zlepšovat schopnost robota automatizovat proces zjišťování a klasifikace.

Úspěšná aplikace umělé inteligence a strojového učení v této oblasti znamená významný pokrok v astronomickém výzkumu. Díky spolupráci teleskopů ovládaných roboty BTS jsou nyní objevy a klasifikace nových supernov efektivnější než kdykoli předtím.

– Definice supernovy: Supernova je silná exploze, ke které dochází na konci životního cyklu hvězdy, jejímž výsledkem je uvolnění obrovského množství energie a vznik nových prvků.

– Definice AI: Umělá inteligence se týká vývoje počítačových systémů schopných provádět úkoly, které obvykle vyžadují lidskou inteligenci, jako je vizuální vnímání, rozpoznávání řeči a rozhodování.

– Definice strojového učení: Strojové učení je podmnožinou umělé inteligence, která zahrnuje použití algoritmů, které počítačům umožňují učit se z dat a interpretovat je bez explicitního programování.

