Supermasivní černé díry se krmí rychleji, než se očekávalo, zjistila studie

Shrnutí:

Tým vědců objevil, že supermasivní černé díry mohou mít dříve neznámou „doručovací službu“, která jim poskytuje plyn a prach ke konzumaci mnohem rychleji, než se dříve předpokládalo. Tato zjištění by mohla poskytnout pohled na to, jak tito vesmírní titáni konzumují okolní materiál a ovlivňují vývoj galaxií. Výzkum založený na 3D simulacích s vysokým rozlišením odhalil, že černé díry mohou spotřebovat plyn a prach během několika měsíců, spíše než za stovky či tisíce let. Tento rychlý proces zásobování může vysvětlit rychlé fluktuace pozorované u některých kvasarů, které jsou jasnými centry aktivních galaxií. Simulace také ukázaly, že vnitřní část akrečního disku, odkud pochází většina světla kvasaru, je zničena a poté doplněna, což naznačuje chaotičtější prostředí pro příjem potravy. Kromě toho nemusí být zarovnání akrečních disků s rotací černé díry, které vědci dříve předpokládali, přesné, což vede k přepracovanému pochopení procesu krmení supermasivních černých děr.

V centrech většiny galaxií sídlí supermasivní černé díry, které mají hmotnost milionkrát nebo miliardkrát větší než Slunce. Když jsou obklopeny akrečními disky vyrobenými z plynu a prachu, pohánějí kvasary, extrémně svítivá centra aktivních galaxií. Dynamika zásobování černými dírami byla ústřední otázkou ve fyzice akrečních disků, protože pochopení toho, jak plyn dosáhne černé díry, by poskytlo pohled na životnost a jas disku. Simulace ve vysokém rozlišení pomocí superpočítače Summit odhalily, že kroucení a trhání akrečního disku způsobené rotací černé díry má za následek rozdělení disku na vnitřní a vnější „poddisky“. Černá díra začíná svou potravu požíráním plynu a prachu ve vnitřním disku, zatímco hmota z vnějšího disku vyplňuje mezery, které po ní zůstaly. Tento proces jedení, doplňování a opětovného jedení může probíhat během několika měsíců, což vede k mnohem rychlejšímu krmení, než se dříve odhadovalo.

Simulace týmu také zpochybňují předpoklad, že akreční disky jsou zarovnány s rotací černé díry. Plyn, který tyto černé díry napájí, nemusí nutně znát rotaci černé díry, což vede k turbulentnějšímu a chaotickému prostředí. V tomto procesu hraje významnou roli efekt Lense-Thirring, který způsobuje viklání akrečních disků a rychlejší otáčení vnitřní oblasti. Pokřivení systému disku vede ke srážkám mezi plyny z různých oblastí, přivádí materiál blíže k černé díře a nakonec způsobí rozdělení disku. Vnitřní a vnější disky se pak vyvíjejí odděleně a vyvíjejí různé kolísání, připomínající spíše prstence gyroskopu než rotující desku.

Tyto nové poznatky o rychlosti napájení černými dírami a dynamice akrečních disků by mohly mít důsledky pro pochopení vývoje galaxií a chování kvasarů. Zpochybňují předchozí teoretické modely a zdůrazňují potřebu dalšího výzkumu a pozorování, aby bylo možné plně porozumět složitým procesům probíhajícím kolem supermasivních černých děr ve vesmíru.

Zdroje:

