Astronomové pozorují hvězdu podobnou Slunci, která je opakovaně pohlcována černou dírou

Astronomové z University of Leicester učinili převratný objev černé díry, která pohlcuje hvězdu opakovaným způsobem. Tato neobvyklá událost, ke které došlo přibližně 500 milionů světelných let daleko, měla za následek pravidelné záblesky svítivosti v intervalech přibližně 25 dnů. Toto zjištění zpochybňuje tradiční chápání událostí narušení přílivu a odlivu, ke kterým obvykle dochází, když černá díra pohltí hvězdu.

Hvězda s názvem Swift J0230 projevila neočekávaný vzorec chování. Namísto toho, aby hvězda po částečném pohlcení pohasla, zažila intenzivní záření po dobu sedmi až deseti dnů, než náhle zhasla. Tento vzorec se opakuje přibližně každých 10 dní. Vědci popsali Swift J25 jako „částečně narušenou hvězdu“, což je jedinečný přírůstek do třídy hvězd ovlivněných černými dírami.

Vedoucí autor studie, Dr. Phil Evans z University of Leicester's School of Physics and Astronomy, uvedl: „Toto je poprvé, co jsme viděli hvězdu jako naše Slunce opakovaně trhat a pohlcovat černou s nízkou hmotností. otvor." Pozorování naznačují, že hvězda, velikostně podobná našemu Slunci, sleduje eliptickou dráhu kolem relativně malé černé díry, přičemž její hmotnost se odhaduje na 10,000 100,000 až XNUMX XNUMXkrát větší než Slunce.

Výpočty naznačují, že během procesu je materiál ekvivalentní třem Zemi odstraněn z atmosféry hvězdy a zahřívá se, když se vrhá do černé díry. To vytváří intenzivní teploty kolem 2,000,000 XNUMX XNUMX stupňů Celsia, což vede k emisi značného množství rentgenového záření. Tyto rentgenové paprsky byly původně detekovány observatoří NASA Neil Gehrels Swift.

Tento objev je významným příspěvkem k našemu chápání interakcí černých děr a hvězd. Poskytuje vhled do složité dynamiky procesu požírání a zdůrazňuje rozmanitost výsledků. Další výzkum může objasnit základní mechanismy a dlouhodobé účinky takových interakcí.

Zdroje:

– The Guardian (není součástí obsahu kvůli délce)