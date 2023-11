Nové pohledy na robustní pohyblivost bičíkových bakterií

By

Bičíkaté bakterie, jako je Escherichia coli (E. coli), spoléhají na rotaci spirálových bičíkových vláken, aby se poháněly ve svém prostředí. Každá bakterie má několik bičíků, které rotují dohromady jako spirálovitý svazek, což umožňuje bezproblémový pohyb. Dlouho se věřilo, že bičíkové motory, umístěné na základně těchto vláken, jsou vystaveny vysokému zatížení během bakteriálního plavání kvůli nižším rychlostem otáčení. Nedávná studie provedená výzkumníky z University of Science and Technology of China (USTC) však toto konvenční chápání zpochybnila.

Prostřednictvím měření točivého momentu a rychlosti učinil výzkumný tým vedený Zhang Rongjingem a profesorem Yuan Junhuou překvapivý objev. Zjistili, že bičíkové motory bakterií ve skutečnosti obsahují neúplnou sadu statorových jednotek, čímž vyvrátili předchozí předpoklad, že motory jsou během plavání trvale pod vysokým zatížením. Vztah točivého momentu a rychlosti motorů zůstal přibližně konstantní v určitém rozsahu rychlostí otáčení, známém jako rychlost kolena, což naznačuje, že podmínky zatížení nebyly tak zatěžující, jak se dříve myslelo.

Kromě toho výzkumníci provedli experimenty se vzkříšením motoru a zkoumali vztah točivého momentu a rychlosti v různých viskozitách. Tyto experimenty odhalily, že bičíkové motory byly pod středním zatížením, přičemž byla přítomna pouze polovina statorových jednotek. V prostředí s vysokou viskozitou se plovoucí bakterie mohou přizpůsobit zvýšením počtu statorových jednotek, což zajistí, že jejich pohyblivost zůstane robustní.

Pro testování odolnosti bičíkové rotace byla navržena mikrofluidní komora pro rychlou změnu viskozity. Výsledky ukázaly, že když se viskozita média náhle zvýšila, rychlost bičíkové rotace zpočátku klesla, ale postupně se obnovila. Tato odolnost potvrzuje schopnost bičíkových bakterií udržet si pohyblivost navzdory změnám podmínek zatížení.

Tato zjištění poskytují nový pohled na mechanismus za robustní pohyblivostí bičíkových bakterií. Neúplná sada statorových jednotek v bičíkových motorech umožňuje adaptabilitu a odolnost vůči různým prostředím. Toto pochopení by mohlo mít důsledky v různých oblastech, včetně mikrobiologie a biotechnologie, tím, že vrhne světlo na strategie, které bakterie používají k efektivní navigaci ve svém okolí.

FAQ

Jaké je hlavní zjištění studie provedené Čínskou univerzitou vědy a technologie?

Vědci zjistili, že bičíkové motory bakterií obsahují neúplnou sadu statorových jednotek, což zpochybňuje předchozí přesvědčení, že tyto motory jsou během plavání trvale vystaveny vysoké zátěži.

Jak se plovací bakterie přizpůsobí prostředí s vysokou viskozitou?

Plovoucí bakterie mohou zvýšit počet statorových jednotek, což jim umožňuje přizpůsobit se prostředí s vysokou viskozitou a zachovat jejich pohyblivost.

Jaká je rychlost kolena?

Rychlost kolena se týká rozsahu rychlostí otáčení, při kterém moment motoru bičíkových motorů zůstává přibližně konstantní.

Proč je pochopení mechanismu bičíkové rotace důležité?

Pochopení mechanismu bičíkové rotace poskytuje vhled do strategií, které bakterie používají k efektivnímu pohybu ve svém prostředí. Tyto znalosti mohou mít důsledky v různých oblastech, včetně mikrobiologie a biotechnologie.