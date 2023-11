Nové pohledy na vývoj echolokace u velryb a delfínů

Nedávná studie publikovaná v Diversity vrhla nové světlo na evoluční vývoj echolokace u zubatých velryb a delfínů. Echolokace je technika používaná těmito mořskými živočichy k navigaci a lovu v temných podmořských prostředích. Místo toho, aby se spoléhali na vnější uši, vydávají velryby a delfíni vysoké zvuky, které se odrážejí od předmětů a vracejí se jako ozvěny, což jim umožňuje mapovat své okolí.

Výzkum vedený Jonathanem Geislerem, profesorem anatomie na New York Institute of Technology, a Robertem Boesseneckerem, paleontologem z University of California Museum of Paleontology, se zaměřil na analýzu sbírky fosilií, které zahrnovaly dva starověké druhy delfínů z rod Xenorophus. Tyto druhy jsou považovány za rané členy Odontoceti, podřádu mořských savců, který zahrnuje všechny echolokující velryby a delfíny.

Zkameněliny odhalily, že Xenorophus měl asymetrii v blízkosti větrné díry, i když ne tak výraznou jako ta pozorovaná u současných druhů s echolokací. Kromě toho studie odhalila zřetelné zkroucení a posunutí čenichu u Xenorophus, což přispělo ke zlepšení směrového slyšení. Vědci přirovnali tento ohyb čenichu k asymetrickým uším sov, které jim na základě zvuku umožňují přesně určit polohu jejich kořisti.

I když Xenorophus možná nebyl tak zdatný ve vytváření vysokých zvuků nebo slyšení vysokých frekvencí jako dnešní odontocéti, byl schopen přesně určit polohu zvuků. To naznačuje, že Xenorophus znamenal významnou přechodnou fázi ve vývoji echolokace u velryb a delfínů.

Zjištění také zdůrazňují důležitost studia asymetrie ve fosiliích a zdůrazňují její roli při adaptaci na různá prostředí. Zatímco symetrie je dobře známým aspektem evoluční biologie, tento výzkum ukazuje, že asymetrie by neměla být přehlížena jako individuální variace nebo geologické zkreslení.

Další výzkumy budou provedeny s cílem prozkoumat další odontocety a určit, zda byl rys ohýbání čenichu rozšířený mezi ranými druhy s echolokací.

Često postavljana pitanja:

1. Co je to echolokace?

Echolokace je technika používaná velrybami a delfíny k navigaci a lovu v temných podmořských prostředích. Tito mořští živočichové vydávají vysoké zvuky, které se odrážejí od předmětů, což jim umožňuje mapovat své okolí na základě ozvěny, která se k nim vrací.

2. Jak velryby a delfíni produkují zvuky pro echolokaci?

Velryby a delfíni produkují zvuky pro echolokaci prostřednictvím struktur v jejich lebkách a měkkých tkáních poblíž foukací dírky. Tyto struktury jsou asymetrické, což znamená, že prvek na jedné straně se liší od svého protějšku na straně druhé. Tato asymetrie umožňuje produkci zvuku.

3. Jak velryby a delfíni lokalizují zvuky?

Velryby a delfíni se při lokalizaci zvuků spoléhají na směrový sluch. Spodní čelist, která je vyplněna tukem, vede zvukové vlny do vnitřního ucha, což umožňuje zvířatům určit směr, odkud zvuky přicházejí.

4. Co studie odhalila o starověkém druhu delfínů Xenorophus?

Studie zjistila, že Xenorophus měl asymetrii blízko foukací dírky, podobně jako dnešní echolokační druhy. Xenorophus však také vykazoval zřetelné kroucení a posouvání čenichu, což dále zlepšilo jeho směrové sluchové schopnosti.

5. Jakou roli hraje asymetrie ve vývoji echolokace?

I když byla symetrii v evoluci věnována velká pozornost, tento výzkum zdůrazňuje důležitost asymetrie při přizpůsobování se různým prostředím. Navrhuje, že asymetrie by měla být důkladně prozkoumána ve fosiliích, aby bylo možné lépe porozumět vývoji echolokace u velryb a delfínů.