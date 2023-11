Bezprecedentní dopad erupce sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai na stratosféru

By

Erupce sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai 15. ledna 2022 měla dalekosáhlé následky, které přesahovaly bezprostřední zkázu způsobenou tsunami v mnoha zemích. Nedávná studie provedená Harvardskou John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) a University of Maryland odhaluje, že erupce významně změnila chemii a dynamiku stratosféry, což vedlo k rekordním ztrátám v ozonové vrstvě napříč jižní polokouli.

Erupce vstříkla mimořádné množství vodní páry – přibližně 300 miliard liber – do typicky suché stratosféry. Toto náhlé zavedení vodní páry umístilo stratosféru do neprobádaného území, protože žádná předchozí sopečná erupce v zaznamenané historii satelitů neuvolnila do atmosféry tak obrovský objem vodní páry.

Vstřikování vodní páry spolu s oxidem siřičitým emitovaným sopkou spustilo řetězec událostí v chemii atmosféry. Oxid siřičitý produkoval sulfátové aerosoly, které usnadňovaly vznik nových chemických reakcí. Tyto chemické reakce, spojené s přítomností vodní páry, vedly k rozsáhlým změnám v koncentracích plynů a sloučenin, včetně ozonu.

Dopad na ozonovou vrstvu byl nejvýraznější devět měsíců po erupci, v říjnu dosáhlo poškozování ozonové vrstvy nebývalé úrovně. Změny teploty, cirkulace a koncentrace různých sloučenin měly dalekosáhlé účinky na stratosféru, díky čemuž se tato erupce stala největší explozí, která kdy byla v atmosféře zaznamenána.

Výzkumníci plánují pokračovat v monitorování dopadu sopky po celý rok 2023 a dále. Očekává se, že zvýšené hladiny vodní páry přetrvají ve stratosféře několik let a potenciálně zesílí ztráty ozonu v Antarktidě, jak se pára pohybuje z tropů na pól jižní polokoule.

Tento průlomový výzkum vrhá světlo na dalekosáhlé důsledky sopečných erupcí a zdůrazňuje potřebu neustálého sledování a pochopení jejich dopadu na naši atmosféru a klima. Studiem těchto událostí mohou vědci lépe předvídat a zmírňovat jejich účinky, což v konečném důsledku zajišťuje křehkou rovnováhu našeho životního prostředí.

FAQ

Otázka: Co je to stratosféra?

Stratosféra je vrstva zemské atmosféry umístěná přibližně 8-30 mil nad povrchem. Je to místo, kde sídlí ochranná ozónová vrstva.

Otázka: Jak ovlivnila erupce sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai stratosféru?

Erupce vstříkla do stratosféry obrovské množství vodní páry, což způsobilo významné změny v její dynamice a chemii. Tyto změny vedly k bezprecedentním ztrátám ozonové vrstvy na jižní polokouli.

Otázka: Co jsou sulfátové aerosoly?

Sulfátové aerosoly jsou drobné částice složené ze síranových sloučenin. Hrají zásadní roli v chemii atmosféry a mohou ovlivnit klima a kvalitu ovzduší.

Otázka: Jak dlouho přetrvá zvýšená hladina vodní páry ve stratosféře?

Očekává se, že vodní pára zůstane ve stratosféře zvýšená několik let, což potenciálně zesílí ztráty ozonu v Antarktidě, když se pohybuje směrem k pólu jižní polokoule.

Otázka: Proč je důležité porozumět dopadu sopečných erupcí na atmosféru?

Studium dopadu sopečných erupcí na atmosféru pomáhá vědcům lépe předvídat a zmírňovat dopady těchto událostí. Přispívá také k našemu porozumění změně klimatu, kvalitě ovzduší a křehké rovnováze našeho životního prostředí.