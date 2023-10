Asteroid 33 Polyhymnia: Tajemná a ultrahustá entita

By

Výzkumníci z University of Arizona v Tucsonu učinili při studiu asteroidu 33 Polyhymnia matoucí objev. Tento asteroid, pojmenovaný po řecké múze posvátných hymnů, vzbudil zájem astrofyziků díky své neuvěřitelné hustotě. Ve skutečnosti je 33 Polyhymnia tak hustá, že vědci předpokládají, že může být složena z prvků, které se nenacházejí v periodické tabulce.

Možnost, že asteroidy mají na Zemi neznámé složení, je zvláště významná pro ty, kdo se podílejí na úsilí o těžbu ve vesmíru. Společnosti, které se zajímají o těžbu drahých kovů na asteroidech, jako je zlato, by existenci takových prvků považovaly za velmi zajímavé.

Ve studii publikované v The European Physical Journal Plus vědci klasifikovali 33 Polyhymnia jako kompaktní ultrahustý objekt (CUDO) a zjistili, že má naměřenou hustotu vyšší než jakýkoli známý prvek na Zemi. Spekulují, že tento asteroid může být složen ze supertěžkých prvků, které lidé dříve neidentifikovali.

Hustota těchto hypotetických prvků by byla ještě větší než hustota Osmia, což je v současnosti nejhustší známý přirozeně se vyskytující stabilní prvek. S atomovým číslem kolem 164 by tyto prvky hustotou předčily Osmium.

Tým University of Arizona zkoumal vlastnosti prvků s atomovými čísly vyššími, než jsou v periodické tabulce. Přestože zkoumali prvky jako Osmium a další, které byly uměle vyrobeny s vyššími atomovými čísly, nebyli schopni najít žádné s hmotnostními hustotami, které by mohly vysvětlit pozorování provedená na 33 Polyhymnia.

Výzkumníci navrhli, že pokud jsou supertěžké prvky dostatečně stabilní, mohly by potenciálně existovat v jádrech hustých asteroidů, jako je 33 Polyhymnia. To otevírá fascinující možnosti pro další zkoumání a pochopení složení asteroidů v naší sluneční soustavě.

Nedávné snahy NASA studovat a získávat vzorky z asteroidů jsou v souladu se zjištěními University of Arizona. Úspěšné získání vůbec prvního vzorku asteroidu z asteroidu Bennu, stejně jako vypuštění kosmické lodi Psyche ke studiu kovového asteroidu Psyche, podtrhuje důležitost zkoumání těchto nebeských těles. Tyto mise by mohly poskytnout cenné poznatky o vzniku a složení asteroidů a vrhnout světlo na ranou historii naší sluneční soustavy.

