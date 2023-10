Sky High Pollution: Stopy vesmírného odpadu nalezené ve stratosféře Země

Vědci analyzující data shromážděná z výzkumného letadla ve stratosféře učinili překvapivý objev – drobné kousky kovu a exotické prvky z vyřazených kosmických lodí. Výzkum, který provedl National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), spolu s Purdue University a University of Leeds, našel hliník a další kovy zabudované v přibližně 10 % částic ve stratosféře. Mezi nejvíce neočekávané prvky patřily niob a hafnium, což jsou vzácné prvky, které se v této oblasti atmosféry obvykle nevyskytují. Záhada jejich původu byla vyřešena, když byly prvky vysledovány zpět k satelitům a raketovým posilovačům, které je používají v žáruvzdorných, vysoce výkonných slitinách.

Výzkum využíval specializovaný přístroj nazvaný PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) instalovaný na výzkumném letadle pro sběr a chemickou analýzu jednotlivých částic vzduchu. Studie publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences měla za cíl studovat aerosolové částice ve stratosféře. Stratosféra, druhá vrstva zemské atmosféry, je domovem ozónové vrstvy, která chrání planetu před škodlivým ultrafialovým světlem.

I když se množství znečištění z vesmírného odpadu může zdát malé, s více než 5,000 8,000 satelity vypuštěnými za posledních pět let a očekává se, že většina z nich nakonec znovu vstoupí do atmosféry, je třeba pochopit, jak to ovlivní stratosférické aerosoly. OrbitingNow, organizace, která sleduje objekty ve vesmíru, v současné době monitoruje asi XNUMX XNUMX objektů na nízké oběžné dráze Země, které nakonec shoří v atmosféře.

Tento výzkum zdůrazňuje neviditelný dopad průzkumu vesmíru na životní prostředí Země a důležitost zodpovědné likvidace vesmírného odpadu. Pochopení toho, jak vesmírné smetí ovlivňuje naši atmosféru, je zásadní jak pro ochranu naší planety, tak pro udržitelný rozvoj vesmírných technologií.

