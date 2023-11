Astronomové pozorují bezprecedentní kosmickou explozi s úžasnou jasností

By

Tým astronomů byl nedávno svědkem mimořádné kosmické události, která zmátla vědce na celém světě. Tento vzácný jev, známý jako světelný rychlý modrý optický přechod (LFBOT), byl pozorován poprvé a nechal výzkumníky hledat odpovědi.

LFBOT s názvem „Tasmánský ďábel“ se objevil v sousední galaxii vzdálené přibližně 1 miliardu světelných let od naší planety. Na rozdíl od supernov, které během týdnů nebo měsíců postupně slábnou, LFBOT rychle dosáhnou svého maximálního jasu a pak během dní rychle ubývají.

Ohromná svítivost Tasmánského ďábla vědce zmátla a vyzařovala energii ekvivalentní energii 100 miliard sluncí. Astrofyzik Jeff Cooke z Swinburne University of Technology a ARC Center of Excellence in Gravitational Wave Discovery (OzGrav) v Austrálii vyjádřili: „Taková událost nebyla nikdy předtím svědkem.“

Od roku 2018 bylo pozorováno pouze několik LFBOT, všechny se vyskytují v galaxiích, kde se aktivně tvoří hvězdy. Astronomická komunita si není jistá základním mechanismem, který řídí tyto vzácné jevy.

Vedoucí studie Anna YQ Ho, odborná asistentka astronomie na Cornellově univerzitě, vysvětlila: „LFBOT už jsou jakousi zvláštní, exotickou událostí, takže tohle bylo ještě divnější.“ Zdroj obrovského množství emitované energie zůstává neznámý.

Objev tasmánského ďábla LFBOT a jeho opakované vzplanutí vyvolalo u vědců ještě více otázek. Závěry studie byly nedávno zveřejněny v časopise Nature. Výzkumníci použili působivou řadu 15 dalekohledů po celém světě, aby odhalili vzplanutí.

FAQ

Co je LFBOT?

LFBOT neboli světelný rychlý modrý optický transient je druh kosmické exploze, která jasně svítí v modrém světle, dosahuje svého maximálního jasu a během dní slábne.

Jak se liší LFBOT od supernovy?

Na rozdíl od supernov, kterým může trvat týdny nebo měsíce, než se ztlumí, LFBOT rychle dosáhnou svého maximálního jasu a poté během krátké doby svítivost klesá.

Čím je tasmánský ďábel LFBOT jedinečný?

Tasmánský ďábel LFBOT je prvním pozorovaným případem opakovaného vzplanutí LFBOT. Vyzařuje ohromující množství energie, ekvivalentní energii 100 miliard sluncí.

Co je zdrojem energie tasmánského ďábla LFBOT?

Vědci si v současné době nejsou vědomi základního mechanismu zodpovědného za masivní uvolňování energie, které projevuje tasmánský ďábel LFBOT.