Starlink Satellite se rozpadá nad Karibikem: Staňte se svědky velkolepého návratu

By

Pozoruhodný pohled se svědkům v Portoriku a Dominikánské republice naskytl 6. září 2023. Pozorovali návrat satelitu, který zasáhl celou oblohu, od obzoru k obzoru, a razil cestu od jihozápadu k severovýchodu. Objekt zodpovědný za toto zobrazení byl identifikován jako Starlink-30167, satelit ze souhvězdí Starlink společnosti SpaceX. Starlink-28 byl vypuštěn 2023. července 30167 a byl součástí skupiny 22 internetových satelitů. Nepodařilo se mu však dosáhnout zamýšlené oběžné dráhy a postupně ztrácel výšku a nakonec znovu vstoupil do zemské atmosféry.

Rozpad satelitu Starlink byl zachycen z různých úhlů na videu, které poskytlo dramatický obraz události. Když se družice rozpadla, oddělily se od hlavního objektu malé úlomky, přičemž některé vedly událost, zatímco jiné zaostávaly. Tato fragmentace je jasnou známkou toho, že pozorovaný objekt je spíše vesmírný odpad než přirozený meteor. Vesmírný odpad se často jeví jako pomalu se pohybující „meteor“, který může trvat jednu nebo dvě minuty, což je v příkrém rozporu s krátkým trváním přirozeného meteoru.

Není to poprvé, co byly satelity Starlink svědky rozpadu na obloze. Při předchozím výskytu 7. února 2022 skupina nově vypuštěných satelitů znovu vstoupila do atmosféry kvůli geomagnetické bouři ze Slunce. Tyto bouře mohou způsobit zahřátí atmosféry a ovlivnit hustotu atmosféry, což vede ke zvýšenému odporu a návratu družic v nízkých nadmořských výškách.

Vzhledem k tomu, že technologie a vesmírný průzkum pokračují vpřed, je důležité být schopen rozlišovat mezi přírodními meteory a vesmírným odpadem. Charakteristiky vesmírného odpadu, jako je jeho pomalý pohyb a znatelná fragmentace, mohou pomoci identifikovat jej jako umělý objekt. Pozorování událostí, jako je rozpad družice Starlink, poskytuje nejen fascinující podívanou, ale nabízí také cenné poznatky o chování vesmírného odpadu.

Zdroje:

– Letectví

– Eddie Irizarry, velvyslanec sluneční soustavy NASA pro Astronomickou společnost Karibiku.