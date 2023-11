Odhaleno nové datum startu mise Boeing CST-100 Starliner

By

Podle Phila McAlistera, ředitele komerční vesmírné divize NASA, ve vzrušující aktualizaci od NASA, první start Boeingu CST-100 Starliner s posádkou se má uskutečnit v dubnu. Mise Crew Flight Test (CFT), původně plánovaná na rok 2022, byla zpožděna kvůli vyřešení technických problémů. Přípravy na misi jsou však na dobré cestě, a pokud vše půjde dobře, ke startu dojde 14. dubna.

Mise CFT má velký význam, protože znamená nejen první let s posádkou pro kosmickou loď Starliner, ale také poprvé, kdy americká kapsule s posádkou přistane na zemi, místo aby se stříkala do oceánu. Navíc to bude první start s posádkou z Cape Canaveral od mise Apollo 7 v roce 1968.

NASA a Boeing tvrdě pracovaly na řešení technických problémů zjištěných během příprav na misi CFT. Jeden problém zahrnoval odstranění hořlavé pásky z kabelových svazků v kapsli Starliner. Podle Davea McCanna, hlavního inženýra Boeingu pro program Starliner, bylo odstraněno přes 1,300 metrů pásky a nahrazeno nehořlavými alternativami. Týmy pilně pracovaly na zajištění bezpečnosti vozidla.

Dalším významným aspektem mise je přepracování měkkých spojů na padácích kosmické lodi, aby se zvýšila jejich bezpečnostní rezerva. Na leden je naplánován pádový test, který má vyhodnotit výkon přepracovaných odkazů. Úspěšné dokončení tohoto testu bude klíčové pro zachování plánu startu na 14. dubna.

Jakmile bude mise CFT úspěšně uskutečněna, bude Starliner začleněn do flotily pro dlouhodobé mise s rotací posádek Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). To se bude střídat s Crew Dragon společnosti SpaceX, který bude přispívat k pravidelným misím na ISS.

FAQ:

Otázka: Kdy je naplánován první start Boeingu CST-100 Starliner s posádkou?

Odpověď: Spuštění je aktuálně naplánováno na 14. dubna.

Otázka: Čím je mise CFT významná?

Odpověď: Mise CFT bude první americkou tobolkou s posádkou, která přistane na souši místo na oceánu, a bude to první start s posádkou z Cape Canaveral od roku 1968.

Otázka: Jaké technické problémy řešily NASA a Boeing?

Odpověď: Problémy zahrnovaly odstranění hořlavé pásky z kabelových svazků a přepracování měkkých článků na padácích kosmické lodi pro zvýšení bezpečnosti.

Otázka: Jaký je další krok před spuštěním?

Odpověď: Pádový test v lednu vyhodnotí výkon přepracovaných měkkých článků na padácích. Jeho úspěch je zásadní pro dodržení harmonogramu startu.