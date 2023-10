SpaceX Falcon 9 se chystá vypustit 22 satelitů Starlink

By

Raketa SpaceX Falcon 9 má dnes vynést na oběžnou dráhu 22 internetových satelitů Starlink z floridské vesmírné stanice Cape Canaveral Space Force Station. Start je naplánován na 5:20 EDT, v případě potřeby bude k dispozici několik možností zálohování. Zájemci mohou start sledovat živě prostřednictvím účtu X společnosti SpaceX (dříve známého jako Twitter).

První stupeň rakety Falcon 9, který dosud letěl na 16 misí, se vrátí na Zemi a přistane na dronové lodi Just Read the Instructions přibližně 8.5 minuty po startu. Toto uvedení na trh bude o jeden let méně než rekord společnosti v opětovném použití, který byl stanoven právě minulý měsíc.

Přibližně 65 minut po startu rozmístí horní stupeň Falconu 9 do vesmíru 22 satelitů Starlink. SpaceX rychle rozšiřuje svou megakonstelaci Starlink a jen v roce 70 zahájila více než 2023 orbitálních misí. V současné době je na oběžné dráze téměř 4,900 XNUMX funkčních satelitů Starlink a tento start přispěje k pokračujícímu růstu souhvězdí.

Starlink poskytuje internetové služby zákazníkům po celém světě prostřednictvím přenosu signálů ze satelitní sítě do přijímačů na zemi. Přidáním dalších satelitů do konstelace se SpaceX snaží zvýšit pokrytí a zlepšit internetové připojení po celém světě.

