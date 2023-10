SpaceX připraveno na dva starty satelitu Starlink Back-to-Back na Floridě a v Kalifornii

By

SpaceX se připravuje na dva po sobě jdoucí starty satelitů Starlink na své raketě Falcon 9. První start je naplánován na neděli 8. října ze Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) na Vandenberg Space Force Base v Kalifornii. 21 satelitů Starlink bude rozmístěno na nízkou oběžnou dráhu Země ve 12:23 PT.

Nadcházející start bude znamenat 14. let pro booster prvního stupně, který dříve podporoval různé mise včetně Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B a osm misí Starlink. Po oddělení stupně se první stupeň pokusí o přistání na drone „Of Course I Still Love You“ umístěném v Tichém oceánu.

Druhá várka satelitů Starlink pak bude vypuštěna v pondělí 9. října z Space Launch Complex 40 (SLC-40) na Cape Canaveral Space Force Station na Floridě. Plánovaný čas startu je 9:06 ET.

Podobně jako při prvním startu letěl posilovač prvního stupně Falcon 9 pro druhý start na 14 předchozích misích, včetně CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA a pět misí Starlink. První stupeň se pokusí o přistání na drone „A Shortfall of Gravitas“ umístěném v Atlantském oceánu.

SpaceX poskytne živý webový přenos obou startů na svých oficiálních stránkách. Webcast začne přibližně pět minut před startem.

Stručně řečeno, SpaceX se připravuje na dva starty družic Starlink, přičemž první start se uskuteční v Kalifornii a druhý na Floridě. Tyto starty přispějí k pokračujícímu rozmístění družicové konstelace Starlink společnosti SpaceX, která zajistí globální internetové pokrytí.

Definice:

– Starlink: Satelitní internetová konstelace vytvářená společností SpaceX, která poskytuje globální internetové pokrytí.

– Falcon 9: Dvoustupňová nosná raketa na oběžnou dráhu vyvinutá a vyrobená společností SpaceX.

– Nízká oběžná dráha Země: Oblast vesmíru do přibližně 2,000 1,200 kilometrů (XNUMX XNUMX mil) od zemského povrchu, kde operuje většina satelitů.

