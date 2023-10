SpaceX shromažďuje prototyp hvězdné lodi před testovacím letem

By

SpaceX dokončila stohování svého nejnovějšího prototypu Starship ve svém zařízení ve Hvězdné základně v Texasu v rámci přípravy na druhý testovací let kosmické lodi. Společnost sdílela fotografie procesu stohování na sociálních sítích spolu se zprávou, že spolupracuje s Federálním úřadem pro letectví (FAA) na získání licence k vypouštění.

FAA nedávno ukončila vyšetřování prvního zkušebního letu hvězdné lodi, který se uskutečnil 20. dubna. Bohužel mise narazila na problémy a vozidlo bylo úmyslně zničeno. Elon Musk však prohlásil, že nejnovější vozidlo Starship je technicky připraveno k letu, s úspěšnými zkušebními odpaly jeho motorů. SpaceX čeká na povolení od FAA, aby mohl pokračovat ve startu.

S výškou téměř 400 stop je Starship největší a nejvýkonnější raketou, která kdy byla zkonstruována. Překonává schopnost tahu měsíční rakety NASA Saturn V. Kosmická loď se skládá ze dvou stupňů – horního stupně, označovaného také jako Hvězdná loď, a prvního stupně boosteru, známého jako Super Heavy. Obě součásti jsou navrženy tak, aby byly plně znovupoužitelné, což je podle Muska zásadní faktor pro to, aby byla kolonizace Marsu ekonomicky životaschopná.

Není to poprvé, co SpaceX naskládalo tento konkrétní prototyp hvězdné lodi. Tým dokončil podobnou operaci právě minulý měsíc. Jak společnost postupuje v přípravách na nadcházející testovací let, nadále úzce spolupracuje s FAA, aby zajistila úspěšný start.

