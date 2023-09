SpaceX vypustí raketu Falcon 9 se satelity Starlink

SpaceX plánuje vypustit raketu Falcon 9 z Vandenberg Space Force Base v pondělí 11. září ve 11:57. Raketa ponese 21 satelitů Starlink, které jsou součástí vysokorychlostní širokopásmové satelitní internetové služby SpaceX.

Pokud se počáteční start zpozdí, SpaceX má záložní příležitosti ke startu v úterý a ve středu. Cílem společnosti je přistát s prvním stupněm raketového boosteru na drone Of Course I Still Love You v Tichém oceánu, což bude 11. let pro tento konkrétní booster.

Živý webový přenos startu bude dostupný na profilu SpaceX na X (dříve Twitter) asi pět minut před startem.

Starlink je ambiciózní projekt společnosti SpaceX na vytvoření globální satelitní internetové konstelace. Tyto malé satelity, každý o hmotnosti přibližně 260 kg, budou rozmístěny na nízké oběžné dráze Země, aby poskytovaly vysokorychlostní internetové připojení s nízkou latencí po celém světě. S rozmístěním dalších 21 satelitů SpaceX rozšíří svou flotilu Starlink, aby posílila svou rostoucí širokopásmovou internetovou službu.

Technologie opakovaně použitelné rakety Falcon 9 společnosti SpaceX umožňuje nákladově efektivní starty do vesmíru pomocí obnovy a opětovného použití prvního stupně rakety. Společnost dosáhla významných milníků v přistávání a opětovném letu boosterů, což prokázalo potenciál pro snížení nákladů na start a zvýšení dostupnosti do vesmíru.

Zdroj: SpaceX