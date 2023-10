Raketa SpaceX Falcon 9 vynese na oběžnou dráhu 21 satelitů Starlink

SpaceX se připravuje na další start rakety, tentokrát k rozmístění 21 internetových satelitů Starlink na oběžnou dráhu. Raketa Falcon 9 má odstartovat z kalifornské Vandenbergovy vesmírné základny v sobotu ve 3:47 EDT. V případě zpoždění jsou k dispozici záložní příležitosti mezi 4:23 EDT a 6:00 EDT.

Start bude streamován na účtu SpaceX na X (dříve známém jako Twitter) asi pět minut před startem. Pokud vše půjde podle plánu, první stupeň Falconu 9 se vrátí na Zemi a přistane na dronové lodi „Of Course I Still Love You“ přibližně 8.5 minuty po startu. Bude to 16. let pro první stupeň této konkrétní rakety, jen jeden let před rekordem společnosti v opětovném použití.

Po asi 62.5 minutách se 21 satelitů Starlink rozmístí z horního stupně Falconu 9. Tento start bude 75. orbitální misí SpaceX v roce 2023, protože společnost usiluje o dosažení svého cíle 100 letů do konce roku a 144 letů v roce 2024.

Projekt Starlink společnosti SpaceX byl letos hlavním cílem, přičemž asi 60 % letů bylo věnováno rozšiřování internetové megakonstelace. V současné době je ve Starlinku téměř 4,900 funkčních satelitů a toto číslo se bude v následujících letech dále zvyšovat.

Zdroj: Popis mise SpaceX