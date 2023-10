SpaceX oznamuje ranní start rakety Falcon 9

SpaceX oznámila nadcházející start z Vandenberg Space Force Base. Společnost míří 12. října ve 47:21 na start rakety Falcon 9 z SLC-4E. Účelem tohoto startu je rozmístit 21 satelitů Starlink na nízkou oběžnou dráhu Země.

V případě, že start nemůže proběhnout podle plánu, SpaceX identifikovala tři záložní příležitosti mezi 1:23 a 3:11 pro přeplánování. Kromě toho je k dispozici šest dalších možností zálohování od soboty ve 26:2 do neděle 50:XNUMX.

Pro zájemce bude přibližně pět minut před startem přístupný živý webcast od SpaceX. To divákům poskytne aktualizace v reálném čase a umožní jim být svědky mise, jak se vyvíjí.

Stojí za zmínku, že booster, který bude tuto misi podporovat, byl v předchozích startech použit 15krát. Po oddělení stupňů se očekává, že první stupeň rakety přistane na Droneship Of Course I Still Love You Droneship v Tichém oceánu. Tato opětovná použitelnost je významným milníkem ve snaze SpaceX snížit náklady na průzkum vesmíru a učinit jej udržitelnějším.

Pokud jde o místní dopad, neočekává se, že by během tohoto startu bylo slyšet žádné zvukové třesky. To je dobrá zpráva pro obyvatele v okolí, protože zvukové třesky mohou být rušivé a překvapivé.

Celkově vzato představuje toto ranní vypuštění SpaceX další krok vpřed v pokračující misi společnosti rozvíjet a rozšiřovat svou globální satelitní internetovou síť.

Definice:

– Raketa Falcon 9: Dvoustupňová orbitální nosná raketa vyvinutá společností SpaceX. Je určen pro spolehlivou a bezpečnou přepravu satelitů a nákladu do vesmíru.

– Satelity Starlink: Skupina malých satelitů rozmístěných společností SpaceX s cílem poskytovat globální širokopásmové pokrytí.

– Samozřejmě I Still Love You Droneship: Autonomní dronová loď, kterou SpaceX používá k přistávání a obnově raketových posilovačů na moři.

Zdroj: SpaceX (není uvedena adresa URL)