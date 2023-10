Dnešní spuštění SpaceX odpovídá rekordu Space Coast za rok

By

Plánovaný úterní start SpaceX ze stanice Cape Canaveral Space Force Station by vyrovnal předchozí rekord Space Coast v počtu startů za rok, s celkovým počtem 57 startů. Start, plánovaný na 5:20, ponese 22 internetových satelitů Starlink společnosti SpaceX.

V letošním roce byla SpaceX hlavním poskytovatelem startů na floridském vesmírném pobřeží s 53 misemi buď z Canaveral nebo Kennedyho vesmírného střediska. Pro srovnání United Launch Alliance (ULA) letěla třikrát a Relativity Space jednou. Většina startů SpaceX byla pro rostoucí konstelaci Starlink, přičemž tento start představuje 31. misi Starlink z vesmírného pobřeží.

Kromě misí Starlink SpaceX letos zahájila také všechny tři mise s posádkou v USA, včetně Crew-6, Axiom 2 a Crew-7, všechny z Kennedyho vesmírného střediska. Pozoruhodné je, že KSC také hostila čtyři starty Falcon Heavy, včetně nedávného startu Psyche, což znamenalo první použití této výkonné rakety NASA.

Tempo startů se zvýšilo, mezi startem Psyche v pátek ráno a startem Starlink téhož večera je pouhých osm hodin a 42 minut. To je nejkratší doba mezi starty od misí programu Gemini v roce 1966.

SpaceX vytvořila četné rekordy obratu pro starty z Space Launch Complex 40, včetně zahájení dvou misí z podložky během čtyř dnů. S několika dalšími plánovanými lety Starlink a také budoucími misemi, jako je zásobování CRS-29 a mise Commercial Lunar Payload Services (CLPS), je možné, že Eastern Range letos zaznamená přes 70 startů.

Další poskytovatelé startů, jako je ULA a Relativity Space, mají také potenciální starty před koncem roku. Nová raketa ULA Vulcan Centaur, původně plánovaná na květnový start, by mohla letět v prosinci. Mezitím společnost Blue Origin, kterou vlastní Jeff Bezos, doufá, že do konce roku 2024 představí svou těžkou nosnou raketu New Glenn.

Očekává se, že Space Coast zaznamená pokračující vysokou frekvenci startů, přičemž SpaceX a ULA mají za cíl zvýšit svou kadenci startů a na trh vstoupí více společností.

