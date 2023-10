Likvidace satelitů: Rostoucí obavy o životní prostředí ve vesmíru

Satelity, které dosáhly konce své provozní životnosti, představují pro vesmírné agentury dilema. Současné metody likvidace těchto kosmických lodí je ponechají na oběžné dráze, posílí je na hřbitovní oběžnou dráhu pryč od operačních satelitů nebo je nasměrují zpět k Zemi pro návrat do atmosféry. Nedávná studie provedená výzkumníky z Purdue University a NOAA však ukázala, že návrat do atmosféry není bez následků.

Tradičně byl atmosférický návrat považován za spolehlivou metodu pro likvidaci satelitů na nízké oběžné dráze Země (LEO). Vzhledem k tomu, že LEO je v posledních letech stále více přeplněný satelity, tento způsob likvidace se stal populárnějším. Studie publikovaná v Proceedings of the National Academy of Sciences však odhaluje, že atmosférický návrat způsobuje, že horní oblast zemské atmosféry je kontaminována odpařenými zbytky kosmických lodí.

Výzkumný tým zaznamenal posun ve složení iontových mraků, které za sebou zanechaly meteority vstupující do atmosféry. Zjistili, že měnící se chemický otisk těchto částic byl potenciálně způsoben rostoucím počtem kosmických lodí, které se znovu dostaly do atmosféry. Aby potvrdili svá zjištění, vědci připojili přístroje k letadlům a provedli přímá měření atmosféry přibližně 12 mil nad Aljaškou a kontinentálními USA.

Výsledky studie ukázaly významnou koncentraci kovů v atmosféře, včetně lithia, hliníku, mědi, olova, hořčíku a sodíku, což úzce sledovalo návrat satelitu. Kromě toho vědci také pozorovali, že 10 % aerosolových částic zodpovědných za ochranu ozonové vrstvy obsahovalo hliník.

Zatímco plný dopad těchto zjištění na životní prostředí a změnu klimatu je stále nejasný, vědci se domnívají, že to zdůrazňuje významný dopad lidských letů do vesmíru na planetu. Pochopení důsledků zvýšených koncentrací kovů v atmosféře je zásadní pro posouzení potenciálních rizik pro ozonovou vrstvu i život na zemském povrchu. K plnému pochopení důsledků metod likvidace družic na životní prostředí a určení, zda by měly být prozkoumány alternativní strategie ke zmírnění kontaminace zemské atmosféry, budou zapotřebí další studie.

Zdroje:

– Název: Metody likvidace satelitů a jejich vliv na zemskou atmosféru

– Zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences

– Definice: Nízká oběžná dráha Země (LEO) je oblast vesmíru do vzdálenosti přibližně 2000 kilometrů od povrchu Země, kde sídlí většina satelitů a Mezinárodní vesmírná stanice.

– Definice: Atmosférický návrat je proces, při kterém kosmická loď nebo satelit vstoupí do zemské atmosféry poté, co dokončí svou misi nebo dosáhne konce své provozní životnosti.