Externí únik na Mezinárodní vesmírné stanici vybízí NASA k přeplánování vesmírných vycházek

NASA byla nucena změnit datum nadcházející vycházky do vesmíru a odložit další po externím úniku chladiva na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Únik pocházel ze záložního radiátoru připojeného k ruskému modulu Nauka. Zatímco chladicí kapalina není pro posádku toxická ani nebezpečná, NASA přijímá opatření, aby zabránila jejímu pronikání do vnitřních systémů a způsobování degradace zařízení v průběhu času.

V důsledku této situace byl vesmírný výstup plánovaný na čtvrtek 19. října přeložen na pozdější termín. Úkoly plánované pro výstup do vesmíru nejsou časově závislé a neovlivní provoz ISS. Druhý výstup do vesmíru, původně plánovaný na pondělí 30. října, bude pokračovat podle plánu. To bude pro astronauty NASA Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli vůbec první exkurze mimo stanici. Během výstupu do vesmíru odstraní vadnou elektronickou skříňku a vymění sestavu ložiska na nosném nosníku Solar Alpha Rotary Joint, což umožní solárním polím vesmírné stanice sledovat slunce.

Mezitím další výstup do vesmíru, který v současné době čeká na přeložení, se zúčastní O'Hara a astronaut Evropské vesmírné agentury Andreas Mogensen. Jejich posláním je shromažďování vzorků z exteriéru stanice k určení existence mikroorganismů. Nahradí také kameru s vysokým rozlišením a provedou údržbářské práce v rámci přípravy na budoucí výstupy do vesmíru.

Není to první incident, který ovlivnil provoz ISS kvůli úniku chladicí kapaliny. Loni v prosinci utrpěla kosmická loď Sojuz únik chladicí kapaliny poté, co ji zasáhl malý meteoroid, což vedlo k prodloužení pobytu astronauta NASA a dvou ruských kosmonautů o šest měsíců. Příčina nedávného úniku na chladiči modulu Nauka je stále neznámá.

Zdroj: NASA

Definice:

– Mezinárodní vesmírná stanice (ISS): Obyvatelná vesmírná stanice na nízké oběžné dráze Země. Slouží jako laboratoř, kde posádky provádějí vědecký výzkum a provádějí experimenty.

– Chladivo: Tekutina nebo plyn používaný k regulaci teplot v mechanických systémech, jako je chladicí systém ISS.

– Spacewalk: Činnost prováděná astronauty mimo jejich kosmickou loď, když jsou ve vesmíru.

– Radiátor: Zařízení, které přenáší teplo z jednoho média do druhého, obvykle instalované v systémech, které generují přebytečné teplo.

– Sestava ložiska trundle: Mechanismus, který umožňuje plynulou rotaci a pohyb v určitých kloubních systémech. V tomto případě umožňuje rotaci solárních polí ISS.