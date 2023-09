Nový článek: Vědci a inženýři pracující na průzkumu Marsu

V oblasti průzkumu Marsu existuje mnoho vědců a inženýrů, kteří spolupracují na odhalení záhad Rudé planety. Tito jednotlivci pocházejí z různých institucí a organizací, z nichž každá má své vlastní odborné znalosti a příspěvky.

Jednou z takových vědkyň je Elena Amador-French, koordinátorka vědeckých operací v NASA/JPL v Pasadeně, CA. Hraje klíčovou roli při plánování a provádění vědeckých operací marsovských roverů. Další vědec, Ryan Anderson, je planetární geolog na USGS ve Flagstaffu, AZ. Zaměřuje se na studium geologie Marsu a pochopení jeho minulých i současných procesů.

Planetární geoložka Mariah Baker z Centra pro studium Země a planet, Smithsonian National Air & Space Museum ve Washingtonu, DC, se specializuje na studium hornin a minerálů z jiného světa. Michael Battalio, planetární klimatolog z Yale University v New Haven, CT, zkoumá klimatické vzorce a procesy na Marsu.

Keri Bean, zástupkyně vedoucího týmu Rover Planner v NASA/JPL v Pasadeně, CA, pomáhá plánovat pohyby a aktivity marťanských roverů. Kristen Bennett je planetární geoložka na USGS ve Flagstaff, AZ, která studuje geologické rysy Marsu.

V týmu NASA/JPL jsou také planetární geologové Fred Calef a Abigail Fraeman, kteří přispívají svými odbornými znalostmi při analýze povrchu Marsu a hornin. Brittney Cooper, atmospheric scientist na York University v Torontu, Ontario, Kanada, se zaměřuje na studium atmosféry a počasí na Marsu.

Sean Czarnecki, planetární geolog na Arizonské státní univerzitě v Tempe, AZ, studuje geologickou historii a složení Marsu. Lauren Edgar, planetární geoložka na USGS ve Flagstaff, AZ, zkoumá geologii a stratigrafii Marsu.

Mezi další vědce a inženýry zapojené do průzkumu Marsu patří Christopher Edwards z Northern Arizona University, Samantha Gwizd z University of Tennessee, Ken Herkenhoff z USGS ve Flagstaff, AZ, a Evan Hilgemann z NASA/JPL v Pasadeně, CA. Každý z nich přispívá jedinečným pohledem na různé aspekty geologie Marsu a plánování operací roverů.

Atmosférický vědec Alex Innanen z York University a Scott Guzewich z NASA/GSFC v Greenbeltu, MD, studují atmosféru Marsu a její interakce s povrchem. Rachel Kronyak, planetární geoložka z NASA/JPL v Pasadeně v Kalifornii, se podílí na zkoumání geologické historie a procesů na Marsu.

Michelle Minitti z Framework v Silver Spring, MD, Natalie Moore z Malin Space Science Systems v San Diegu, CA, a Claire Newman z Aeolis Research v Pasadeně, CA, také přispívají svými odbornými znalostmi k průzkumu Marsu.

Mezi další vědce a inženýry pracující na průzkumu Marsu patří Catherine O'Connell-Cooper a Lucy Thompson z University of New Brunswick ve Frederictonu, New Brunswick, Kanada, Melissa Rice z Western Washington University v Bellingham, WA a Mark Salvatore z Northern Arizona University ve Flagstaff, AZ.

Kromě toho Susanne Schwenzer z The Open University v Milton Keynes, UK, Ashley Stroupe z NASA/JPL v Pasadeně, CA, Dawn Sumner z University of California Davis v Davis, CA a Vivian Sun z NASA/JPL v Pasadeně, CA, všichni přispívají svými odbornými znalostmi v planetární geologii ke studiu Marsu.

Scott VanBommel, planetární vědec z Washingtonské univerzity v St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, projektový vědec MSL v NASA/JPL v Pasadeně, CA, a geochemik Roger Wiens z LANL v Los Alamos, NM, hrají zásadní roli při analýze dat. a interpretaci nálezů z misí na Mars.

Sharon Wilson, planetární geoložka v Centru pro studia Země a planet, Smithsonian National Air & Space Museum ve Washingtonu, DC, Alivia Eng, postgraduální studentka na Georgia Tech v Atlantě, GA, a Remington Free, operační systémový inženýr v NASA /JPL v Pasadeně, CA, všechny přispívají k úsilí o průzkum Marsu.

Nakonec Emma Harrisová, postgraduální studentka Přírodovědného muzea v Londýně, Spojené království, Conor Hayes, postgraduální studentka na York University v Torontu, ON, Kanada, Abigail Knightová, postgraduální studentka Washingtonské univerzity v St. Louis, MO, a Deborah Padgett, vedoucí úlohy OPGS v NASA/JPL v Pasadeně, CA, sdílejí své odborné znalosti v různých aspektech průzkumu Marsu.

Tito vědci a inženýři spojují své síly, aby pokročili v našem chápání Marsu, zkoumali jeho geologii, klima, atmosféru a potenciál pro minulý nebo současný život. Svou spoluprací a obětavostí pokračují v odhalování tajemství Rudé planety.

