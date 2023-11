Nový výzkum naznačuje nepředvídatelné vesmírné počasí

Vědci objevili masivní komplex slunečních skvrn, který by v nadcházejících dnech mohl potenciálně vést k poruchám kosmického počasí. Tento komplex s označením AR3490-91-92, který je dokonce větší než Jupiter, vyvolal obavy mezi pozorovateli kosmického počasí. Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) vydal varování před mírným výpadkem rádia a nutností, aby byli pozemšťané připraveni.

Předchozí pozorování z Spaceweather.com charakterizovala tento komplex s trojitým počtem slunečních skvrn jako obrovský, pro označení jsou zapotřebí tři čísla. Se šířkou 200,000 12 kilometrů, vyplněnou XNUMX intenzivními magnetickými tmavými jádry, tato oblast vykazuje známky silné sluneční erupce třídy M, která spadá do kategorie střední síly. I když nejsou tak silné jako erupce třídy X, i erupce třídy M mohou mít za správných podmínek zřetelné účinky na vesmírné prostředí Země.

Odborníci jsou obzvláště znepokojeni potenciálem vážných erupcí třídy X vycházejících z této oblasti. Tyto erupce mají největší potenciál narušit rádiovou komunikaci a navigační systémy, pokud jsou namířeny k naší planetě. V důsledku toho jsou prognostici ve vysoké pohotovosti kvůli jakýmkoli známkám nárůstu erupcí z komplexu slunečních skvrn AR3490-91-92 v nadcházejících dnech.

Vzhledem k současnému stavu kosmického počasí by různé skupiny měly zůstat připraveny na možné dopady ještě tento týden. Pozorovatelé oblohy, radioamatéři, námořníci a cestující vzduchem by měli být ostražití pro případ, že by se ze Slunce objevila sluneční erupce nebo výron koronální hmoty (výbuch plazmy) a interagoval se Zemí. Pokud se nabité částice srazí s magnetickým polem naší planety, navigační systémy a komunikační signály v oblastech vysokých zeměpisných šířek by mohly být ohroženy.

Ve světle nedávných událostí již NOAA pozoroval menší výpadky rádia způsobené slunečními výbuchy dosahujícími úrovně bouřek R1. Očekává se, že frekvence těchto výpadků se v příštích dnech zvýší a potenciálně dosáhne střední úrovně R2. To bude do značné míry záviset na chování těkavých skupin slunečních skvrn AR3490-91-92.

Vzhledem k nejistotě okolních povětrnostních podmínek ve vesmíru je zásadní, aby jednotlivci a organizace zůstali informováni a přijali nezbytná opatření ke zmírnění potenciálních poruch způsobených sluneční aktivitou. Sledujte spolehlivé zdroje informací o vesmírném počasí a buďte připraveni na jakékoli nepředvídané výzvy v nadcházejících dnech.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Co je to sluneční skvrna?

Odpověď: Sluneční skvrna označuje temnou, chladnější oblast na povrchu Slunce způsobenou intenzivní magnetickou aktivitou.

Otázka: Jak sluneční erupce ovlivňují Zemi?

Odpověď: Sluneční erupce mohou narušit vesmírné prostředí Země a potenciálně ovlivnit rádiovou komunikaci, navigační systémy a operace satelitů. Silné erupce mohou dokonce vést k výpadkům proudu a představovat riziko pro astronauty ve vesmíru.

Otázka: Co je to koronální výron hmoty (CME)?

A: Koronální výron hmoty je masivní uvolnění plazmatu a magnetických polí ze sluneční koróny. To může mít za následek geomagnetické bouře a potenciálně ovlivnit magnetické pole Země.

Otázka: Jak mohou jednotlivci zůstat připraveni na výkyvy kosmického počasí?

Odpověď: Je vhodné zůstat informováni prostřednictvím spolehlivých zdrojů předpovědi počasí ve vesmíru, rozumět potenciálním dopadům a mít připravené pohotovostní plány pro kritické činnosti, které mohou být zranitelné vůči poruchám způsobeným událostmi kosmického počasí.