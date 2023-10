Rozptylovaní roboty: Důkazy o „sociálním povalování“ na pracovišti

By

Podle studie, kterou provedli vědci z Technické univerzity v Berlíně, mají lidé tendenci být méně pozorní ke svým úkolům, když pracují po boku robotů. Fenomén známý jako „sociální povalování“ se týká členů týmu, kteří vynakládají méně úsilí, pokud věří, že ostatní vynahradí jejich nedostatek produktivity.

Studie naznačuje, že jednotlivci začínají vnímat roboty jako součást svého týmu. Když jsou svědky toho, že robot nebo jiný kolega funguje dobře, nebo pokud nemají pocit, že by byl jejich vlastní přínos oceněn, mají pracovníci tendenci zaujmout ke své práci uvolněnější přístup. Dietlind Helene Cymek, první autorka studie, popisuje týmovou práci jako smíšené požehnání. I když to může motivovat jednotlivce k lepším výkonům, může to také vést ke snížení pocitu osobního úspěchu, když jednotlivé příspěvky zůstanou bez povšimnutí.

Aby vědci ověřili svou hypotézu, požádali skupinu pracovníků, aby posoudili kvalitu různých úkolů. Polovina účastníků byla informována, že úkoly splnil robot jménem Panda, ačkoliv s robotem fyzicky nespolupracovali. Dělníci viděli a slyšeli robota operujícího v jejich prostředí.

Výzkumníci sledovali činnost pracovníků, když kontrolovali chyby na deskách plošných spojů. Zpočátku se zdálo, že neexistuje žádný statistický rozdíl v čase a úsilí vynaloženém na kontrolu desek plošných spojů mezi skupinou pracující s Pandou a skupinou pracující bez robota. Při analýze chybovosti však výzkumníci zjistili, že ti, kteří pracovali s Pandou, identifikovali méně defektů poté, co pozorovali, jak robot úspěšně označoval četné chyby. To naznačuje, že lidé mají tendenci stát se méně aktivními účastníky, jakmile vnímají robotického kolegu jako spolehlivého.

Přestože účastníci věřili, že svým úkolům věnují stejnou pozornost, vědci došli k závěru, že podvědomě se začali spoléhat na výkon Pandy. Dr. Linda Onnasch, hlavní autorka studie, vysvětluje, že i když je možné sledovat, kam se člověk dívá, určit, zda jsou tyto vizuální informace adekvátně zpracovávány na mentální úrovni, je podstatně náročnější.

Tento výzkum poskytuje cenné poznatky o vlivu robotů na dynamiku týmové práce a individuální produktivitu na pracovišti. Zdůrazňuje potřebu nalézt rovnováhu mezi prospěchem ze společného úsilí a zajištěním dostatečného uznání a ocenění příspěvků jednotlivců.

Zdroje:

– Studie vědců z Technické univerzity v Berlíně, publikovaná v Frontiers in Robotics and AI.