Had se udusí invazivními rybami: Důsledky pro výzkum rybožravých hadů a invazivních druhů

Herpetolog ve Francii se nedávno setkal s pozoruhodným incidentem, kdy se had pokusil sníst rybu velikosti vlastní hlavy. Nicolas Fuento, herpetolog z neziskové Ligy na ochranu ptactva ve Francii, pozoroval v Lac de Carcès v jihovýchodní Francii hada, jak se snaží zkonzumovat invazivní druh ryb. Toto setkání vyvolalo výzvu k dalšímu výzkumu vztahu mezi rybožravými hady a invazními druhy.

Fuento si zpočátku myslel, že se had pouze pokouší sníst rybu, ale brzy si uvědomil, že se had dusí rybou usazenou v jeho jícnu. Aby zachránil hada, Fuento jemně zatlačil rybu zpět do hadovy tlamy, aby uvolnil její páteře. Když byla ryba úspěšně odstraněna, had vypadal nezraněný a odklouzl pryč.

Identifikovaným rybím druhem byla ruffe, malá sladkovodní ryba pocházející z částí Evropy a Asie. Ruffes však byly zavlečeny do různých oblastí, včetně Francie, kde jsou považovány za invazní druh. Jejich tuhé a ostnaté hřbetní ploutve znesnadňují konzumaci dravců.

Hadi zmije se primárně živí rybami a v některých oblastech se jejich původní rozsah překrývá s výskytem ruffů. Přítomnost invazivních rousů ve středomořských mokřadech, kde jsou hadi vzácní a ubývají, představuje potenciální hrozbu pro místní hadí populaci. Předchozí incidenty ukázaly, že rybožraví hadi v Evropě, včetně zmije, zemřeli po konzumaci invazních ryb.

Zatímco dopad invazních ryb na hady zůstává neprozkoumaný, tento případ zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu potenciálních hrozeb, které představují invazní druhy. Pochopení vztahu mezi rybožravými hady a invazivními rybami může přispět k ochranářskému úsilí a ochraně původních hadích populací.

Zdroje:

– Herpetologické poznámky. (2021, 10. září). Had, který se dusí invazivními rybami, vyžaduje výzkum.

– Živá věda. (2021. září 22). Had se pokusil sníst rybu vlastní velikosti a málem se udusil.